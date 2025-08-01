Палиса заявил, что военные будут иметь гарантированные 15 дней отпуска

Военный проходит проверку багажа на вокзале. Фото: УНИАН

Отныне ежегодный отпуск на 15 дней является гарантированным для каждого военного. Кроме того, участники боевых действий имеют право на дополнительные 14 дней.

Об этом в Facebook рассказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

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На какие отпуска имеют право военные

"Раньше у всех было 30 дней отпуска. Сейчас добавили 14 дней для участников боевых действий. Эта норма существовала и раньше, но для военных она не действовала во время военного положения. Теперь действует", — пишет Палиса.

Также он дал разъяснения о 15 гарантированных дней отпуска.

"Относительно гарантированных 15 дней. Раньше их не было, и могла возникнуть ситуация, когда из-за решения командира (например, в случае сложной ситуации в подразделении) человек не имел возможности уйти в отпуск вообще. Теперь есть 15 дней, гарантированных законом. Остальные — в зависимости от возможностей в подразделении", — проинформировал заместитель председателя ОП.

Кроме того, Палиса рассказал, что сейчас прорабатывается механизм компенсации неиспользованных дней отпуска не после увольнения, а ежегодно.

"И прошу не забывать, что есть еще 10 дней по семейным обстоятельствам, а к каждому виду отпуска, при необходимости, добавляются дни на дорогу", — резюмировал он.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский тоже заявил, что военные получат 15 дней дополнительного отпуска.

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