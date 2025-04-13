Палиса назвал, сколько добровольцев подписали контракт 18-24

Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. Фото: скриншот

Заместитель руководитель Офиса Президента Павел Палиса рассказал о контракте по программе "18-24". Его подписали уже около 500 добровольцев.

Об этом Павел Палиса сказал для BIHUS Info.

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Контракт "18-24"

Палиса отметил, что пока программу "18-24" оценивать еще рано. По его словам, должно пройти около четырех месяцев для того, чтобы сделать первые оценки.

"На самом деле, мне хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то до 500 мужчин, хотя заявок было очень много", — рассказал Палиса.

Он говорит, что еще обязательно исследуют причины, которые повлияли на согласование человека, однако до подписания не дошло.

По его словам, на этапе подписания — еще 1500 человек.

Напомним, младший лейтенант Алла Пунько рассказала, что сейчас бойцы по проекту "18-24" не участвуют в боевых действиях. Они проходят обучение.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вскоре добровольцы контракта "18-24" получат выплату в размере один миллион гривен.