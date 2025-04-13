Палиса назвал, сколько добровольцев подписали контракт 18-24

В ОП назвали, сколько добровольцев подписали контракт "18-24"
Заместитель руководитель Офиса Президента Павел Палиса рассказал о контракте по программе "18-24". Его подписали уже около 500 добровольцев.
Об этом Павел Палиса сказал для BIHUS Info.
Контракт "18-24"
Палиса отметил, что пока программу "18-24" оценивать еще рано. По его словам, должно пройти около четырех месяцев для того, чтобы сделать первые оценки.
"На самом деле, мне хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то до 500 мужчин, хотя заявок было очень много", — рассказал Палиса.
Он говорит, что еще обязательно исследуют причины, которые повлияли на согласование человека, однако до подписания не дошло.
По его словам, на этапе подписания — еще 1500 человек.
Напомним, младший лейтенант Алла Пунько рассказала, что сейчас бойцы по проекту "18-24" не участвуют в боевых действиях. Они проходят обучение.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что вскоре добровольцы контракта "18-24" получат выплату в размере один миллион гривен.
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