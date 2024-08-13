ОК Захід відреагувало на скандальну статтю BBC про мобілізацію 21-річного чоловіка

Чоловік проходить ВЛК. Фото: УНІАН

В новинах британської корпорації BBC з'явилася публікація, в якій йдеться про мобілізацію громадянина України Анатолія Захаревича наприкінці травня цього року. Там зазначалося, що мобілізація Захаревича, який має бронхіальну астму, відбулася нібито через прогалини в українському законодавстві.

В оперативному командуванні "Захід" прокоментували ситуацію у вівторок, 13 серпня.

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21-річний курсант одного з навчальних центрів Збройних сил України, був призваний відповідно до змін, внесених до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", що набрали чинності 18 травня 2024 року.

Захаревич свідомо не оновив свої облікові дані і не звертався до відповідних органів для отримання відстрочки від мобілізації, що свідчить про намір уникнути служби.

BBC також зазначає, що Анатолій Захаревич має медичне захворювання, яке нібито перешкоджає йому проходженню військової служби. Однак, за даними військово-лікарської комісії Верховинського РТЦК та СП, Захаревич визнаний придатним до військової служби, а його діагноз, вказаний у статті BBC, не відповідає дійсності. Наразі він отримує необхідну медичну допомогу та підтримку в навчальному центрі.

Крім того, 7 серпня 2024 року військовій частині, де проходить навчання Захаревич, надійшло повідомлення від ТУ ДБР з міста Хмельницький про початок досудового розслідування стосовно військовослужбовця, який з 17 червня 2024 року і до теперішнього часу, перебуваючи в умовах воєнного стану, не виконує своїх обов'язків через свої релігійні переконання, всупереч чинному законодавству України.

"Окремо хотілося б зупинитись на позиції BBC News Ukrainian. Ми завдячуємо їм за об’єктивне висвітлення в очах міжнародної спільноти інформації про життєдіяльність Україні та боротьбу нашого народу з російським окупантом, але й закликаємо до об’єктивності у вкрай чутливій темі мобілізації в Україні. Ми завжди відкриті до відкритого діалогу та комунікації. Вчергове закликаємо громадян послуговуватись виключно правдивою та перевіреною інформацією, а ЗМІ не зловживати перекручуванням фактів", — додали в ОК "Захід".

Допис ОК "Захід". Фото: скриншот