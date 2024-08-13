ОК Запад отреагировал на скандальную статью BBC о мобилизации 21-летнего мужчины

Мужчина проходит ВВК. Фото: УНИАН

В новостях британской корпорации BBC появилась публикация, в которой говорится о мобилизации гражданина Украины Анатолия Захаревича в конце мая этого года. Там отмечалось, что мобилизация Захаревича, имеющего бронхиальную астму, произошла из-за пробелов в украинском законодательстве.

В оперативном командовании "Запад" прокомментировали ситуацию во вторник, 13 августа.

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21-летний курсант одного из учебных центров Вооруженных сил Украины, был призван в соответствии с изменениями, внесенными в Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", вступившие в силу 18 мая 2024 года.

Захаревич сознательно не обновил свои учетные данные и не обращался в соответствующие органы для получения отсрочки от мобилизации, что говорит о намерении избежать службы.

BBC также отмечает, что Анатолий Захаревич имеет медицинское заболевание, которое якобы препятствует прохождению военной службы. Однако по данным военно-врачебной комиссии Верховинского РТЦК и СП, Захаревич признан годным к военной службе, а его диагноз, указанный в статье BBC, не соответствует действительности. Он получает необходимую медицинскую помощь и поддержку в учебном центре.

Кроме того, 7 августа 2024 воинской части, где проходит обучение Захаревич, поступило сообщение от ТУ ДБР из города Хмельницкий о начале досудебного расследования в отношении военнослужащего, который с 17 июня 2024 и до настоящего времени, находясь в условиях военного положения, не выполняет своих обязанностей по своим религиозным убеждениям, вопреки действующему законодательству Украины.

"Отдельно хотелось бы остановиться на позиции BBC News Russian. Мы благодарим их за объективное освещение в глазах международного сообщества информации о жизнедеятельности Украины и борьбе нашего народа с российским оккупантом, но и призываем к объективности в крайне чувствительной теме мобилизации в Украине. Мы всегда открыты для открытого диалога и коммуникации. В очередной раз призываем граждан использовать исключительно правдивую и проверенную информацию, а СМИ не злоупотреблять искажением фактов", — добавили в ОК "Запад".

Сообщение ОК "Запад". Фото: скриншот