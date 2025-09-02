Відео
Головна Штаб В Офісі президента стане більше військових — рішення Зеленського

В Офісі президента стане більше військових — рішення Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 23:36
Зеленський розпочав реформу Офісу президента і хоче залучити до керування більше військових та ветеранів
Володимир Зеленський на зустрічі з бійцями ЗСУ. Фото: Офіс президента

В рамках реформи, схваленої президентом України Володимиром Зеленським, Офіс президента розпочинає активне залучення до своєї команди військовослужбовців та ветеранів бойових дій. Ця ініціатива спрямована на збільшення частки осіб з досвідом участі в обороні країни серед працівників Офісу очільника держави.

Така інформація міститься на офіційному сайті ОП.

Хто вже залучений до Офісу президента з ЗСУ

Першим прикладом цієї реформи стане приєднання до команди Віти Титаренко, військовослужбовиці, науковиці та членки родини героїв, які віддали життя за Україну. Віта відповідатиме за проєкти у сфері культури, історії та релігії, а також співпрацюватиме з Інститутом національної пам'яті.

Віта Титаренко ЗСУ
Захисниця України Віта Титаренко. Фото: Суспільне

Віта Титаренко має багатий досвід викладання та наукової роботи в галузі релігієзнавства. Її чоловік Олексій Титаренко, який також брав активну участь у війні, працював аналітиком в Адміністрації та Офісі президента. На жаль, Олексій загинув під час боїв за Бахмут. Через пів року Віта втратила брата Едуарда, який також загинув на фронті.

Попри особисті втрати, Віта продовжила службу в ЗСУ, виконуючи різноманітні завдання, від бойових дій до психологічної підтримки воїнів та управління дронами.

Цього тижня до команди Офісу президента приєднаються ще двоє представників військового середовища, що продемонструє практичну реалізацію реформи щодо збільшення частки ветеранів серед працівників Офісу очільника держави.

Раніше повідомлялось, що голова Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що Україна не програє у війні з РФ. Він закликав США посилити тиск на російських окупантів.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський зустрічався у Нідерландах із місцевими політиками. Вдалось домовитись про гроші на закупівлю зброї США для України

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
