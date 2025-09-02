Видео
Главная Штаб В Офисе президента станет больше военных — решение Зеленского

В Офисе президента станет больше военных — решение Зеленского

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 23:36
Зеленский начал реформу Офиса президента и хочет привлечь к управлению больше военных и ветеранов
Владимир Зеленский на встрече с бойцами ВСУ. Фото: Офис президента

В рамках реформы, одобренной президентом Украины Владимиром Зеленским, Офис президента начинает активное привлечение в свою команду военнослужащих и ветеранов боевых действий. Эта инициатива направлена на увеличение доли лиц с опытом участия в обороне страны среди работников Офиса главы государства.

Такая информация содержится на официальном сайте ОП.

Читайте также:

Кто уже привлечен в Офис президента из ВСУ

Первым примером этой реформы станет присоединение к команде Виты Титаренко, военнослужащей, ученого и члена семьи героев, отдавших жизнь за Украину. Вита будет отвечать за проекты в сфере культуры, истории и религии, а также сотрудничать с Институтом национальной памяти.

Віта Титаренко ЗСУ
Защитница Украины Вита Титаренко. Фото: Суспільне

Вита Титаренко имеет богатый опыт преподавания и научной работы в области религиоведения. Ее муж Алексей Титаренко, который также принимал активное участие в войне, работал аналитиком в Администрации и Офисе президента. К сожалению, Алексей погиб во время боев за Бахмут. Через полгода Вита потеряла брата Эдуарда, который также погиб на фронте.

Несмотря на личные потери, Вита продолжила службу в ВСУ, выполняя различные задачи, от боевых действий до психологической поддержки воинов и управления дронами.

На этой неделе к команде Офиса президента присоединятся еще двое представителей военной среды, что продемонстрирует практическую реализацию реформы по увеличению доли ветеранов среди работников Офиса главы государства.

Ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак уверен, что Украина не проиграет в войне с РФ. Он призвал США усилить давление на российских оккупантов.

Также мы сообщали, что Владимир Зеленский встречался в Нидерландах с местными политиками. Удалось договориться о деньгах на закупку оружия США для Украины.

Владимир Зеленский Офис президента реформы президент военнослужащие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
