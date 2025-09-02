Зеленский начал реформу Офиса президента и хочет привлечь к управлению больше военных и ветеранов

Владимир Зеленский на встрече с бойцами ВСУ. Фото: Офис президента

В рамках реформы, одобренной президентом Украины Владимиром Зеленским, Офис президента начинает активное привлечение в свою команду военнослужащих и ветеранов боевых действий. Эта инициатива направлена на увеличение доли лиц с опытом участия в обороне страны среди работников Офиса главы государства.

Такая информация содержится на официальном сайте ОП.

Кто уже привлечен в Офис президента из ВСУ

Первым примером этой реформы станет присоединение к команде Виты Титаренко, военнослужащей, ученого и члена семьи героев, отдавших жизнь за Украину. Вита будет отвечать за проекты в сфере культуры, истории и религии, а также сотрудничать с Институтом национальной памяти.

Защитница Украины Вита Титаренко. Фото: Суспільне

Вита Титаренко имеет богатый опыт преподавания и научной работы в области религиоведения. Ее муж Алексей Титаренко, который также принимал активное участие в войне, работал аналитиком в Администрации и Офисе президента. К сожалению, Алексей погиб во время боев за Бахмут. Через полгода Вита потеряла брата Эдуарда, который также погиб на фронте.

Несмотря на личные потери, Вита продолжила службу в ВСУ, выполняя различные задачи, от боевых действий до психологической поддержки воинов и управления дронами.

На этой неделе к команде Офиса президента присоединятся еще двое представителей военной среды, что продемонстрирует практическую реализацию реформы по увеличению доли ветеранов среди работников Офиса главы государства.

