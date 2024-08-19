Мільйон українців отримали бронь від мобілізації

В Міноборони повідомили, скільки українців отримали бронювання від мобілізації
В Україні наразі близько 930 000 військовозобовʼязаних громадян заброньовані від мобілізації. Приблизно за тиждень ця кількість перетне межу в один мільйон.
Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", повідомляє Forbes Ukraine.
Бронювання від мобілізації
Гаврилюк зазначив, що станом на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська. Це пояснюється тим, що мобілізований — це ще не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців.
Чиновник також звернув увагу, що нормальна побудова захисту держави — це коли частина громадян воює, а інші працюють на оборону. За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни. Натомість сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють у три зміни".
Також Гаврилюк нагадав, що підтримка від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде.
Водночас Гаврилюк зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. За його інформацією, на початку року угруповання РФ нараховувало в Україні 440 000 осіб, зараз — близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.
Читайте Новини.LIVE!