Мільйон українців отримали бронь від мобілізації

Оформлення бронювання від призову. Фото: Вінницький ТЦК та СП

В Україні наразі близько 930 000 військовозобовʼязаних громадян заброньовані від мобілізації. Приблизно за тиждень ця кількість перетне межу в один мільйон.

Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", повідомляє Forbes Ukraine.

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Бронювання від мобілізації

Гаврилюк зазначив, що станом на сьогодні мобілізація не забезпечує потреби війська. Це пояснюється тим, що мобілізований — це ще не боєць. Він ним стане за 3-6 місяців.

Чиновник також звернув увагу, що нормальна побудова захисту держави — це коли частина громадян воює, а інші працюють на оборону. За його словами, економіка має бути переведена на рейки війни. Натомість сьогодні в Україні "одиниці підприємств працюють у три зміни".

Також Гаврилюк нагадав, що підтримка від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде.

Водночас Гаврилюк зазначив, що Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України. За його інформацією, на початку року угруповання РФ нараховувало в Україні 440 000 осіб, зараз — близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб.