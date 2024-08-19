Миллион украинцев получили бронь от мобилизации

Оформление бронирования от призыва. Фото: Винницкий ТЦК и СП

В Украине в настоящее время около 930 000 военнообязанных граждан забронированы от мобилизации. Приблизительно за неделю это количество пересечет границу в один миллион.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк во время круглого стола "Законодательные подходы к бронированию работников предприятий", сообщает Forbes Ukraine.

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Бронирование от мобилизации

Гаврилюк отметил, что по состоянию на сегодняшний день мобилизация не обеспечивает потребности войска. Это объясняется тем, что мобилизованный — это еще не боец. Он им станет через 3-6 месяцев.

Чиновник также обратил внимание, что нормальное построение защиты государства — это когда часть граждан воюет, а другие работают на оборону. По его словам, экономика должна быть переведена на рельсы войны. В то же время сегодня в Украине "единицы предприятий работают в три смены".

Также Гаврилюк напомнил, что поддержка от международных партнеров не увеличивается и не будет увеличиваться.

В то же время Гаврилюк отметил, что Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины. По его информации, в начале года группировка РФ насчитывала в Украине 440 000 человек, сейчас около 600 000, а до конца года ожидается рост до 800 000 человек.