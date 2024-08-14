В Міноборони ввели нововведення для подання та розгляду рапортів військових

Боєць ЗСУ заповнює документи. Ілюстративне фото: ukrmilitary.com

Міністерство оборони впроваджує нові правила для вдосконалення процесу подання та розгляду рапортів від військовослужбовців. Зміни спрямовані на захист прав військових, чітке визначення термінів обробки звернень та підвищення відповідальності командирів.

Про це відомство повідомило в Telegram у середу, 14 серпня.

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Рапорти тепер можуть подаватися в усній, письмовій або електронній формі.

Встановлено чітку послідовність погодження рапортів командирами.

У разі відмови в погодженні рапорту, командири повинні надати обґрунтоване пояснення.

Рапорти, що стосуються дисципліни, бойових завдань, стану здоров’я особового складу та відпусток, повинні бути розглянуті протягом 48 годин після подання.

Рапорти з інших питань підлягають розгляду протягом 14 днів.

Відмова в розгляді рапорту не зупиняє його подальший рух, і за подання рапорту військовослужбовці не можуть бути притягнуті до відповідальності. Цей захід є частиною широкомасштабних реформ у Міністерстві оборони, які мають на меті посилення захисту прав військових.