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В Минобороны опубликовали новые правила представления и рассмотрения рапортов военных

14 августа 2024 20:22
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Минобороны ввели нововведения для представления и рассмотрения рапортов военных
Боец ВСУ заполняет документы. Иллюстративное фото: ukrmilitary.com
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Министерство обороны вводит новые правила для усовершенствования процесса представления и рассмотрения рапортов от военнослужащих. Изменения направлены на защиту прав военных, четкое определение сроков обработки обращений и повышения ответственности командиров.

Об этом ведомство сообщило в  Telegram в среду, 14 августа.

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Основные нововведения

  • Рапорты теперь могут подаваться в устной, письменной или электронной форме.
  • Установлена четкая последовательность согласования рапортов командирами.
  • В случае отказа в согласовании рапорта командиры должны предоставить обоснованное объяснение.
  • Рапорты, относящиеся к дисциплине, боевым задачам, состоянию здоровья личного состава и отпускам, должны быть рассмотрены в течение 48 часов после представления.
  • Рапорты по другим вопросам подлежат рассмотрению в течение 14 дней.

Отказ в рассмотрении рапорта не останавливает его дальнейшее движение, и за представление рапорта военнослужащие не могут быть привлечены к ответственности. Эта мера является частью широкомасштабных реформ в Министерстве обороны, направленных на усиление защиты прав военных.

  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
  • Инфографика от Министерства обороны
    Инфографика от Министерства обороны
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