В Минобороны ввели нововведения для представления и рассмотрения рапортов военных

В Минобороны опубликовали новые правила представления и рассмотрения рапортов военных
14 августа 2024 20:22
Боец ВСУ заполняет документы. Иллюстративное фото: ukrmilitary.com
Министерство обороны вводит новые правила для усовершенствования процесса представления и рассмотрения рапортов от военнослужащих. Изменения направлены на защиту прав военных, четкое определение сроков обработки обращений и повышения ответственности командиров.
Об этом ведомство сообщило в Telegram в среду, 14 августа.
Читайте также:
Основные нововведения
- Рапорты теперь могут подаваться в устной, письменной или электронной форме.
- Установлена четкая последовательность согласования рапортов командирами.
- В случае отказа в согласовании рапорта командиры должны предоставить обоснованное объяснение.
- Рапорты, относящиеся к дисциплине, боевым задачам, состоянию здоровья личного состава и отпускам, должны быть рассмотрены в течение 48 часов после представления.
- Рапорты по другим вопросам подлежат рассмотрению в течение 14 дней.
Отказ в рассмотрении рапорта не останавливает его дальнейшее движение, и за представление рапорта военнослужащие не могут быть привлечены к ответственности. Эта мера является частью широкомасштабных реформ в Министерстве обороны, направленных на усиление защиты прав военных.
-
Инфографика от Министерства обороны
-
Инфографика от Министерства обороны
-
Инфографика от Министерства обороны
-
Инфографика от Министерства обороны
-
Инфографика от Министерства обороны
-
Инфографика от Министерства обороны
1/66
Читайте Новини.LIVE!