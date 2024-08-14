В Минобороны ввели нововведения для представления и рассмотрения рапортов военных

Боец ВСУ заполняет документы. Иллюстративное фото: ukrmilitary.com

Министерство обороны вводит новые правила для усовершенствования процесса представления и рассмотрения рапортов от военнослужащих. Изменения направлены на защиту прав военных, четкое определение сроков обработки обращений и повышения ответственности командиров.

Об этом ведомство сообщило в Telegram в среду, 14 августа.

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Рапорты теперь могут подаваться в устной, письменной или электронной форме.

Установлена четкая последовательность согласования рапортов командирами.

В случае отказа в согласовании рапорта командиры должны предоставить обоснованное объяснение.

Рапорты, относящиеся к дисциплине, боевым задачам, состоянию здоровья личного состава и отпускам, должны быть рассмотрены в течение 48 часов после представления.

Рапорты по другим вопросам подлежат рассмотрению в течение 14 дней.

Отказ в рассмотрении рапорта не останавливает его дальнейшее движение, и за представление рапорта военнослужащие не могут быть привлечены к ответственности. Эта мера является частью широкомасштабных реформ в Министерстве обороны, направленных на усиление защиты прав военных.