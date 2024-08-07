Ув'язнені жінки в лавах ЗСУ — чим вони займаються

Жінки у в'язниці. Фото ілюстративне: Заборона

До лав Збройних сил України вже долучилися 18 жінок, які отримали амністію та були звільнені з місць ув’язнення. Вони беруть участь у бойових діях в якості стрільців і санітарок.

Про це розповіли в Головному управлінні комунікацій Збройних сил України на запит hromadske.

Читайте також:

Жінки-ув'язнені в лавах ЗСУ

Повідомляється, що всі 18 жінок, яких звільнили від відбування покарання, уже проходять службу в підрозділах Сухопутних військ.

Вони пройшли базовий військовий вишкіл та отримали посади стрільців і санітарок.

Чи можна мобілізувати ув'язнених жінок

Жінок, які засуджені до позбавлення волі, можуть бути мобілізовані під час повномасштабної війни нарівні із засудженими чоловіками.

При цьому міністр юстиції Денис Малюська зазначив, що мобілізувати жінок, які перебувають у колоніях та в’язницях, зараз потреби нема.

Мобілізація ув'язнених

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію засуджених, а президент Володимир Зеленський 17 травня підписав його .

Документ передбачає можливість долучатися до військової служби тим, кому присудили обмеження або позбавлення волі за нетяжкими статтями.

Не будуть мобілізовані засуджені за умисне вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство та злочини проти основ національної безпеки. Також корупціонерам не дозволять замінити покарання на можливість воювати.