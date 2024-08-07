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В рядах ВСУ насчитывается уже около 20 женщин из мест лишения свободы — чем они занимаются

7 августа 2024 23:58
Дмитрий Галушка - Редактор
Заключенные женщины в рядах ВСУ – чем они занимаются
Женщины в тюрьме. Фото иллюстративный: Запрет
Дмитрий Галушка - Редактор

В ряды Вооруженных сил Украины уже присоединились 18 женщин, которые получили амнистию и были освобождены из мест заключения. Они участвуют в боевых действиях в качестве стрелков и санитарок.

Об этом рассказали в Главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины по запросу hromadske.

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Сообщается, что все 18 женщин, освобожденных от отбывания наказания, уже проходят службу в подразделениях Сухопутных войск.

Они прошли базовую военную обучение и получили должности стрелков и санитарок.

Можно ли мобилизовать заключенных женщин

Женщин, приговоренных к лишению свободы, могут быть мобилизованы во время полномасштабной войны наравне с осужденными мужчинами.

При этом министр юстиции Денис Малюска отметил, что мобилизовать находящихся в колониях и тюрьмах женщин сейчас нет нужды.

Мобилизация заключенных

Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных, а президент Владимир Зеленский 17 мая подписал его

Документ предусматривает возможность приобщаться к военной службе тем, кто был приговорен к ограничению или лишению свободы по нетяжелым статьям.

Не будут мобилизованы осужденные за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности. Также коррупционерам не разрешат заменить наказание на возможность воевать.

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