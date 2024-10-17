Як суд покарав підприємця, який обіцяв за хабар вплинути на рішення суду

Івано-Франківський міський суд. Фото: ifm.if.court.gov.ua

В Івано-Франківській області підприємець пропонував допомогу ухилянту. За хабар він обіцяв вплинути на рішення ВЛК.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив 8 жовтня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у січні фігурант на території Івано-Франківської обласної лікарні пообіцяв допомогти військовозобов'язаному чоловіку в отриманні довідки про тимчасову непридатність до служби. Підприємець зазначив, що може вплинути на голову та членів ВЛК, і запросив за таку послугу шість тисяч доларів. До викриття порушник встиг отримати чотири тисячі доларів авансу.

Рішення суду

Підсудний повністю визнав свою провину. Він розповів, що раніше служив у лавах ЗСУ, має інвалідність й утримує двох дітей, в одного з яких онкологічне захворювання, та попросив суд не обирати надто суворе покарання.

Фігуранта визнали винним у зловживанні впливом і засудили до сплати 153 тисяч гривень штрафу. Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Львівській області винесли вирок солдату, який пообіцяв за шість тисяч доларів організувати виїзд за кордон чоловіку призовного віку. Військового засудили до сімох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що житель міста Олександрія Кіровоградської області виправдовував збройну агресію РФ і передавав ворогу дані про переміщення української військової техніки. За вчинене колаборанту призначили п'ять років умовного покарання із трьома роками випробувального терміну.