Как суд наказал предпринимателя, обещавшего за взятку повлиять на решение ВВК

Ивано-Франковский городской суд. Фото: ifm.if.court.gov.ua

В Ивано-Франковской области предприниматель предлагал помощь уклонисту. За взятку он обещал повлиять на решение ВВК.

Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд вынес 8 октября.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в январе фигурант на территории Ивано-Франковской областной больницы пообещал помочь военнообязанному мужчине в получении справки о временной непригодности к службе. Предприниматель отметил, что может повлиять на председателя и членов ВВК и предложил за такую услугу шесть тысяч долларов. До разоблачения нарушитель успел получить четыре тысячи долларов аванса.

Решение суда

Подсудимый полностью признал свою вину. Он рассказал, что ранее служил в рядах ВСУ, имеет инвалидность и содержит двоих детей, у одного из которых онкологическое заболевание, и попросил суд не избирать слишком суровое наказание.

Фигуранта признали виновным в злоупотреблении влиянием и приговорили к уплате 153 тысяч гривен штрафа. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, во Львовской области вынесли приговор солдату, который пообещал за шесть тысяч долларов организовать выезд за границу мужчине призывного возраста. Военного приговорили к семи годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что житель города Александрии Кировоградской области оправдывал вооруженную агрессию РФ и передавал врагу данные о перемещении украинской военной техники. За совершенное коллаборанту назначили пять лет условного наказания с тремя годами испытательного срока.