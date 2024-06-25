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В яких інстанціях оскаржується рішення ВЛК

25 червня 2024 18:04
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Оскарження рішення ВЛК, де це можна зробити, пояснення юриста
Військовослужбовець під час проходження військово-лікарської комісії. Фото: inseinin.com.ua
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Військовозобов’язаний, незадоволений рішенням військово-лікарської комісії щодо його особи, може оскаржити це рішення у вищих інстанціях, аж до штатної ВЛК. А після цього, якщо рішення його не задовольнить, громадянин має право звернутися до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" розповів адвокат Юрій Айвазян.

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Перший етап оскарження

Українські військовозобов’язані мають право оскаржити рішення військово-лікарської комісії, якщо те видається їм несправедливим, таким, що не відповідає реальному стану організму військовозобов’язаного.

"Якщо Ви пройшли ВЛК ТЦК або ВЛК РТЦК, то оскаржувати потрібно до обласної ВЛК", — пояснив, куди звертатися у випадку незадоволенням рішенням військово-лікарської комісії, адвокат Юрій Айвазян.

Коли справа доходить до суду

Юрист наголосив, що обласна комісія не є останньою інстанцією у процесі оскарження: "Якщо обласна відмовить, тоді звертайтеся до штатної ВЛК".

А уже після цього громадянин України може звертатися до суду.

Нагадаємо, раніше юрист Юрій Танасійчук заявив, що військові та військовозобов'язані проходитимуть ВЛК двічі, внаслідок відсутності статусу "обмежено придатних.

Додамо, що чинне законодавство не регулює часовий проміжок, який потрібен на оскарження рішення військово-лікарської комісії щодо стану військовозобов’язаного. Також не існує якоїсь усталеної норми чи бланків для заяви про оскарження.

суд
мобілізація
ВЛК
військовозобов'язані
військовослужбовці

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