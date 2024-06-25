Обжалование решения ВВК, где это можно сделать, объяснение юриста

Военнослужащий во время прохождения военно-врачебной комиссии. Фото: inseinin.com.ua

Военнообязанный, недовольный решением военно-врачебной комиссии, может обжаловать это решение в высших инстанциях, вплоть до штатной ВВК. А после этого, если решение его не удовлетворит, гражданин имеет право обратиться в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" рассказал адвокат Юрий Айвазян.

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Первый этап обжалования

Украинские военнообязанные имеют право обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если это кажется им несправедливым, не соответствует реальному состоянию организма военнообязанного.

"Если Вы прошли ВВК ТЦК или ВВК РТЦК, то обжаловать нужно в областной ВВК", — пояснил, куда обращаться в случае недовольства решением военно-врачебной комиссии, адвокат Юрий Айвазян.

Когда дело доходит до суда

Юрист подчеркнул, что областная комиссия не является последней инстанцией в процессе обжалования: "Если областная откажет — тогда обращайтесь в штатную ВВК".

А уже после этого гражданин Украины может обращаться в суд.

Напомним, ранее юрист Юрий Танасийчук заявил, что военные и военнообязанные будут проходить ВВК дважды в результате отсутствия статуса "ограниченно пригодных".

Добавим, что действующее законодательство не регулирует временной промежуток, который требуется для обжалования решения военно-врачебной комиссии относительно состояния военнообязанного. Также не существует какой-либо установившейся нормы или бланков для заявления об обжаловании.