Работа в Азове — какие условия предлагают аналитикам разведки

Украинский военный запускает дрон. Фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет специалистов на должность аналитиков разведки. Потенциальные кандидаты должны уверенно пользоваться компьютером, иметь навыки программирования, опыт в IT и других аспектах. Платить будут от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 6 мая, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:

анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;

учет и ведение служебной документации;

контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;

навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;

опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;

опыт OSINT;

является уверенным пользователем ПК;

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригаде "Азов" нужны медики эвакуационного отделения. Однако нужно иметь опыт работы.

Также мы писали, что бойцы предлагают приглашают на работу боевых медиков. Кандидатам надо иметь удовлетворительную физическую подготовку и опыт работы не менее одного года.