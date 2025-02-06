Вмотивовані воїни Азов та Третьої штурмової — Гаврилишин розповів подробиці

Бійці 12-ї бригади "Азов". Фото: t.me/azov_media

Бійці 12-ї бригади "Азов" та Третьої штурмової відомі своїми вмотивованими бійцями. Зокрема, це вдається завдяки рівню підготовки.

Про це повідомив начальник центру комплектації "Азову" Юрій Гаврилишин з позивним "Мілан" в інтервʼю NV.

Читайте також:

Вмотивовані воїни 12-ї бригади "Азов" та Третьої штурмової

Гаврилишин зазначив, що "Азов" виокремив певний пул мотиваційний, чому люди обирають бригади. За його словами, найчастіше це рекомендації друзів або родичів, які вже мають досвід служби.

"І, як правило, це "сарафанне" радіо. Воно породжує певну довіру в тих людей, які є близькими до азовців. Далі це є рівень підготовки. Тобто наш внутрішній базовий курс бойової підготовки (БКБП) є абсолютно гнучким і адаптованим до реалій фронту", — зазначив Гаврилишин.

Він також розповів, що змінилося у базовій підготовці. За його словами, під час кампанії в Серебрянському лісництві виникла потреба збільшити години на навчання з інженерно-саперної справи, зокрема в будівництві фортифікаційних споруд та роз'ясненні важливості мін і інженерно-саперних загороджень.

"Тому, коли бригада з цим зіткнулася, з’явилася потреба збільшувати кількість годин по інженерно-саперній справі. І люди на БКБП більш пріоритетно вивчали цю дисципліну", — додав Гаврилишин.

Нагадаємо, адвокат Вʼячеслав Кирда зазначив, що навіть якщо педагог з відстрочкою від мобілізації не подав заяву на її продовження, його не мобілізують.

Також військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що в українському суспільстві зростає недовіра до представників ТЦК та СП. Для розвʼязання цієї проблеми необхідно вжити низку заходів.