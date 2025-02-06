Мотивированные воины Азов и Третьей штурмовой — Гаврилишин рассказал подробности

Бойцы 12-й бригады "Азов". Фото: t.me/azov_media

Бойцы 12-й бригады "Азов" и Третьей штурмовой известны своими мотивированными бойцами. В частности, это удается благодаря уровню подготовки.

Об этом сообщил начальник центра комплектации "Азова" Юрий Гаврилишин с позывным "Милан" в интервью NV.

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Гаврилишин отметил, что "Азов" выделил определенный мотивационный пул, почему люди выбирают бригады. По его словам, чаще всего это рекомендации друзей или родственников, которые уже имеют опыт службы.

"И, как правило, это "сарафанное" радио. Оно порождает определенное доверие у тех людей, которые являются близкими к азовцам. Далее это уровень подготовки. То есть наш внутренний базовый курс боевой подготовки (БКБП) является абсолютно гибким и адаптированным к реалиям фронта", — отметил Гаврилишин.

Он также рассказал, что изменилось в базовой подготовке. По его словам, во время кампании в Серебрянском лесничестве возникла необходимость увеличить часы на обучение по инженерно-саперному делу, в частности в строительстве фортификационных сооружений и разъяснении важности мин и инженерно-саперных заграждений.

"Поэтому, когда бригада с этим столкнулась, появилась потребность увеличивать количество часов по инженерно-саперному делу. И люди на БКБП более приоритетно изучали эту дисциплину", — добавил Гаврилишин.

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