Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В "Азове" нужны танкисты — какую предлагают зарплату

В "Азове" нужны танкисты — какую предлагают зарплату

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают танкистам
Танкисты бригады "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу танкистов. Военные рассматривают кандидатов без боевого опыта, однако важно иметь желание учиться и мотивированность. Уровень заработной платы составит от 25 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 3 августа, на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
"Азову" потрібні танкісти — яку пропонують зарплату - фото 1
Вакансия танкиста в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:

  • знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
  • содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
  • умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • желание учиться;
  • мотивированность;
  • готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, кроме этой вакансии в "Азове" нужны люди, которые умеют строить инженерные сооружения. В частности, речь идет о специалистах по строительству.

Также мы писали, что бригада ищет людей на должность боевых медиков. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации