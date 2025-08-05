Работа в Азове - какие условия предлагают танкистам

Танкисты бригады "Азов". Фото: Facebook/АЗОВ

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу танкистов. Военные рассматривают кандидатов без боевого опыта, однако важно иметь желание учиться и мотивированность. Уровень заработной платы составит от 25 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 3 августа, на сайте поиска работы Work.ua.

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Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:

знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;

содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;

умелое вождение ее в любое время года и время суток.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

желание учиться;

мотивированность;

готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.

Напомним, кроме этой вакансии в "Азове" нужны люди, которые умеют строить инженерные сооружения. В частности, речь идет о специалистах по строительству.

Также мы писали, что бригада ищет людей на должность боевых медиков. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы.