Работа в Азове - какие условия предлагают танкистам

В "Азове" нужны танкисты — какую предлагают зарплату
Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу танкистов. Военные рассматривают кандидатов без боевого опыта, однако важно иметь желание учиться и мотивированность. Уровень заработной платы составит от 25 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 3 августа, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности танкистов в танковом батальоне будет входить:
- знание строения, технических возможностей, правил эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80;
- содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям;
- умелое вождение ее в любое время года и время суток.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- желание учиться;
- мотивированность;
- готовы рассмотреть кандидатов без боевого опыта.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Напомним, кроме этой вакансии в "Азове" нужны люди, которые умеют строить инженерные сооружения. В частности, речь идет о специалистах по строительству.
Также мы писали, что бригада ищет людей на должность боевых медиков. Потенциальные кандидаты должны иметь удовлетворительную физическую подготовку и не менее 1 года опыта работы.
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