Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электронным инженерам-разработчикам

В "Азове" нужны разработчики — новая вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об электронных инженерах-разработчиках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 апреля.
Обязанности электронного инженера-разработчика
Электронный инженер-разработчик должен разрабатывать и внедрять схемотехнические решения для электронных устройств, анализировать и тестировать электронные схемы на соответствие техническим стандартам. Также среди обязанностей такого специалиста оптимизация электронных решений для повышения эффективности устройств.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы и готовы работать в зоне активных боевых действий.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" нужны автоэлектрики. Среди обязанностей таких специалистов диагностика автомобилей.
Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. На работу приглашают людей, которые имеют опыт эвакуации раненых и работали с ургентными пациентами.
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