Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает электронным инженерам-разработчикам

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: molbuk.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об электронных инженерах-разработчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 28 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности электронного инженера-разработчика

Электронный инженер-разработчик должен разрабатывать и внедрять схемотехнические решения для электронных устройств, анализировать и тестировать электронные схемы на соответствие техническим стандартам. Также среди обязанностей такого специалиста оптимизация электронных решений для повышения эффективности устройств.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы и готовы работать в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны автоэлектрики. Среди обязанностей таких специалистов диагностика автомобилей.

Также в бригаде не хватает медиков эвакуационного отделения. На работу приглашают людей, которые имеют опыт эвакуации раненых и работали с ургентными пациентами.