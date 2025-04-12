Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує ремонтникам електронної апаратури

Чоловіки ремонтують дрони для ЗСУ. Фото ілюстративне: Суспільне Луцьк

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють ремонтувати електронні пристрої. Йдеться про ремонтників електронної апаратури.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 квітня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки ремонтника електронної апаратури у бригаді "Азов"

Ремонтник електронної апаратури має діагностувати й виправляти несправності електронних пристроїв, ремонтувати електронну техніку та відновлювати її працездатність, працювати з вимірювальним обладнанням для тестування електронних схем.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, раніше працювали за відповідним напрямком і готові до роботи в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день доплачуватимуть 3 300 гривень. Щомісячна зарплата становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує на роботу водіїв, які мають водійське посвідчення категорії С/СЕ. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботи та навички у сфері ремонту транспортних засобів.

Також у бригаді бракує зварювальників. На роботу запрошують людей, які вміють зварювати металеві конструкції.