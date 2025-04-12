Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает ремонтникам электронной аппаратуры

Мужчины ремонтируют дроны для ВСУ. Фото иллюстративное: Суспільне Луцьк

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют ремонтировать электронные устройства. Речь идет о ремонтниках электронной аппаратуры.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 7 апреля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности ремонтника электронной аппаратуры в бригаде "Азов"

Ремонтник электронной аппаратуры должен диагностировать и исправлять неисправности электронных устройств, ремонтировать электронную технику и восстанавливать ее работоспособность, работать с измерительным оборудованием для тестирования электронных схем.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, ранее работали по соответствующему направлению и готовы к работе в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день будут доплачивать 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает на работу водителей, которые имеют водительское удостоверение категории С/СЕ. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы и навыки в сфере ремонта транспортных средств.

Также в бригаде не хватает сварщиков. На работу приглашают людей, которые умеют сваривать металлические конструкции.