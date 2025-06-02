Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам РЕБ

Фахівець РЕБ. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на РЕБ. Йдеться про майстрів РЕБ.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 30 травня.

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Обов'язки майстра РЕБ

Майстер РЕБ має конструювати, ремонтувати та обслуговувати засоби радіоелектронної боротьби. Щоб обійняти посаду, потрібно мати щонайменше рік досвіду роботу.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує аналітиків розвідки. На роботу запрошують людей, які мають навички програмування та досвід в IT.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють працювати з електроінструментами й готові до роботи на висоті. Йдеться про монтажників обладнання.