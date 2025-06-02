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В "Азове" требуются мастера РЭБ — какие условия работы

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Дата публикации 2 июня 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает мастерам РЭБ
Специалист РЭБ. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в РЭБ. Речь идет о мастерах РЭБ.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 30 мая.

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Обязанности мастера РЭБ

Мастер РЭБ должен конструировать, ремонтировать и обслуживать средства радиоэлектронной борьбы. Чтобы занять должность, нужно иметь не менее года опыта работы.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает аналитиков разведки. На работу приглашают людей, которые имеют навыки программирования и опыт в IT.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют работать с электроинструментами и готовы к работе на высоте. Речь идет о монтажниках оборудования.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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