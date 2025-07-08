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Главная Штаб В "Азове" нужны кладовщики — какие обязанности и условия работы

В "Азове" нужны кладовщики — какие обязанности и условия работы

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает кладовщикам
Кладовщики. Фото иллюстративное: mista.ua

Бригады спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют проводить инвентаризацию. Речь идет о кладовщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 1 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности кладовщика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Кладовщик должен принимать оборудование на склад и вносить в базу данных, формировать заявки подразделений и выдавать военным оборудование, проводить инвентаризацию.

На работу приглашают пунктуальных и опрятных людей, которые умеют организовывать рабочее пространство, имеют аналитический склад ума и готовы к физическим нагрузкам.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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