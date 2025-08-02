Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб В "Азове" нужны командиры — какие условия работы и зарплата

В "Азове" нужны командиры — какие условия работы и зарплата

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает командирам взвода, старшим офицерам батареи
Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять минометными взводами. Речь идет о командире взвода, старшем офицере батареи.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 26 июля.

"Азов" ищет командира взвода, старшего офицера батареи
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности командира взвода, старшего офицера батареи в бригаде "Азов"

Командир взвода должен руководить действиями минометных взводов батареи во время боевой работы, знать тактику действий минометных взводов батареи, владеть всеми видами вооружения взводов, соблюдать установленные правила и требования безопасности при исполнении обязанностей. Также такой военный контролирует, как хранят, эксплуатируют и обслуживают вооружение, технику и боеприпасы.

Реклама
Читайте также:

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают самодисциплинированных, ответственных и опрятных людей, которые умеют работать в команде и ориентироваться в меняющихся условиях, готовы выполнять поставленные задачи в зоне проведения боевых действий, имеют академические знания по артиллерии. Желательно, чтобы претенденты на должность имели опыт работы с подчиненным личным составом и ранее служили на аналогичной должности. Командир взвода должен понимать, что несет ответственность за обученность подчиненного личного состава, а также готовность вооружения и техники к выполнению боевых задач.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламе в интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в бригаде есть вакантные места для абдоминальных, торакальных хирургов. Занять эту должность могут медики, имеющие высшее образование и не менее двух лет опыта работы.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации