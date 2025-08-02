Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает командирам взвода, старшим офицерам батареи

Военнослужащие "Азова". Фото иллюстративное: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять минометными взводами. Речь идет о командире взвода, старшем офицере батареи.



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 26 июля.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности командира взвода, старшего офицера батареи в бригаде "Азов"

Командир взвода должен руководить действиями минометных взводов батареи во время боевой работы, знать тактику действий минометных взводов батареи, владеть всеми видами вооружения взводов, соблюдать установленные правила и требования безопасности при исполнении обязанностей. Также такой военный контролирует, как хранят, эксплуатируют и обслуживают вооружение, технику и боеприпасы.

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Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают самодисциплинированных, ответственных и опрятных людей, которые умеют работать в команде и ориентироваться в меняющихся условиях, готовы выполнять поставленные задачи в зоне проведения боевых действий, имеют академические знания по артиллерии. Желательно, чтобы претенденты на должность имели опыт работы с подчиненным личным составом и ранее служили на аналогичной должности. Командир взвода должен понимать, что несет ответственность за обученность подчиненного личного состава, а также готовность вооружения и техники к выполнению боевых задач.

Условия работы

"Азов" предлагает кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламе в интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в бригаде есть вакантные места для абдоминальных, торакальных хирургов. Занять эту должность могут медики, имеющие высшее образование и не менее двух лет опыта работы.