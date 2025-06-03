Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам учетной группы

В "Азове" нужны финансисты — новая вакансия в бригаде
Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. Речь идет о бухгалтерах учетной группы (материальный учет).
Соответствующую вакансию вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 2 июня.
Обязанности бухгалтера учетной группы
Бухгалтер учетной группы должен работать с первичной документацией, составлять мемориальные ордера, участвовать в проведении инвентаризации и составлять акты сверок.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно иметь опыт работы бухгалтером и знать бухгалтерские программы.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам на должность официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно служить по контракту или официальной мобилизацией до конца военного положения. Зарплата — 27–29 тысяч гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает мастеров РЭБ. Занять эту должность может человек, который умеет конструировать средства радиоэлектронной борьбы.
Также в бригаде есть вакансия радиоразведчика. На работу приглашают людей, которые разбираются в анализе разведывательных данных.
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