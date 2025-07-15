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Главная Штаб В "Азове" требуются автоэлектрики — какая зарплата

В "Азове" требуются автоэлектрики — какая зарплата

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 03:26
Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам
Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаде спецназначения "Азов" требуются на работу автоэлектрики. Потенциальным кандидатам необходимо иметь соответствующие знания и минимум 1 год опыта работы. В случае выполнения работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, в "Азове" нужны водители медицинского пункта. В частности, надо умело и уверенно управлять техникой.

Также мы писали, что бригада ищет людей на должность водителя-заправщика. Потенциальные кандидаты должны иметь опыт работы на АЗС.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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