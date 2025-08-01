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Главная Штаб В "Азове" новая вакансия для врачей — кто нужен

В "Азове" новая вакансия для врачей — кто нужен

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает отоларингологам
Отоларинголог осматривает военного. Фото иллюстративное: golos.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о врачах отоларингологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 29 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности отоларинголога в "Азове"

Отоларинголог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием и медосмотр военнослужащих, оценивать физическое состояние бойцов, организовывать рабочее пространство на стационаре. Среди главных обязанностей такого специалиста консервативная и малая оперативная терапия ЛОР-патологий.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые:

  • имеют высшее медицинское образование и опыт работы по специальности;
  • владеют навыками проведения и оценки результатов аудиометрии и тимпанометрии;
  • готовы работать по международным стандартам оказания медицинской помощи, вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады, придерживаться принципов доказательной медицины.

Преимуществами будут считаться владение английским и опыт выполнения малых оперативных вмешательств.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных, торакальных хирургов. Чтобы занять эту должность, нужно иметь от двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаде есть вакантные места для людей, которые разбираются в рекламе в интернете. Речь идет о PPC-специалистах.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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