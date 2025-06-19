До бригади Азов запрошують айтівців, які знаються на OSINT-аналітиці

Кіберфахівці ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає людей на посаду OSINT-аналітиків розвідки. Кандидати на посаду повинні вміти впевнено користуватися комп'ютером та спеціальними програмами пошуку серед відкритих даних. За виконання поставлених завдань будуть платити від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Обов’язки OSINT-аналітиків

систематичний збір, пошук та агрегація інформації з різноманітних відкритих джерел (OSINT) відповідно до дослідницьких запитів та оперативних потреб;

проведення всебічного аналізу зібраних даних, їх верифікація та оцінка достовірності для виявлення релевантної та важливої інформації;

виявлення закономірностей, тенденцій, аномалій, загроз та іншої критично важливої інформації щодо дій противника, оперативної обстановки, стану інформаційного простору тощо;

підготовка якісних, структурованих аналітичних звітів, довідок, презентацій та брифінгів на основі проведеного аналізу;

візуалізація даних (графіки, карти, схеми зв’язків) для наочного та зрозумілого представлення результатів аналізу;

надання своєчасної та точної аналітичної підтримки для процесу прийняття оперативних та стратегічних рішень командуванням та іншими підрозділами;

ефективне використання спеціалізованих інструментів, програмного забезпечення та платформ для OSINT;

активна взаємодія та ефективна комунікація з іншими членами дослідницького відділу та суміжними підрозділами.

Необхідні знання та навички (ключові методики OSINT)

​поглиблені техніки пошуку інформації: володіння операторами пошукових систем, пошук у специфічних доменах та глибокій мережі (deep web), реверсивний пошук (зображень, відео), пошук у веб-архівах;

мережевий аналіз (Link Analysis): навички побудови та аналізу зв’язків між фізичними особами, організаціями, об'єктами, локаціями та подіями на основі відкритих даних;

геопросторовий аналіз (GEOINT на основі OSINT): методи верифікації місця та часу подій (геолокація) за відкритими фото/відеоматеріалами, аналіз місцевості та інфраструктури за відкритими картами, супутниковими знімками та даними відстеження транспорту;

аналіз соціальних мереж (SOCMINT): методи моніторингу, збору та аналізу даних з різних соціальних платформ, виявлення та аналіз активності користувачів, груп, каналів, ідентифікація фейкових акаунтів та бот-мереж, аналіз поширення інформації та настроїв;

аналіз контенту (зображення, відео, аудіо): методи глибокого аналізу візуальних та аудіоматеріалів з відкритих джерел для виявлення деталей, метаданих, ознак фальсифікації або редагування;

методи верифікації інформації та фактчекінгу (OSINT-фактчекінг): навички критичної оцінки джерел, перехресної перевірки даних з множинних джерел, використання спеціалізованих інструментів для верифікації;

побудова таймлайн-аналізу: вміння відтворювати та візуалізувати хронологію подій на основі зібраних відкритих даних;

аналіз інформаційних операцій (ІПСО) та дезінформації: здатність виявляти, аналізувати та оцінювати ворожі наративи, пропагандистські кампанії та їх вплив у відкритому інформаційному просторі;

навички розробки та адаптації методик: здатність самостійно розробляти або модифікувати методики збору, обробки та аналізу даних для вирішення специфічних, нестандартних дослідницьких та аналітичних завдань.

Вимоги до кандидата

досвід практичної роботи з OSINT (Open Source Intelligence) — бажано від 2 років, особливо у сферах, пов’язаних з безпекою, розвідкою, журналістськими розслідуваннями або аналітикою конфліктів;

глибоке розуміння та підтверджений досвід застосування ключових методик OSINT, зазначених у переліку обов’язків (мережевий аналіз, геопросторовий аналіз, аналіз соцмереж, верифікація, аналіз контенту тощо);

впевнене володіння спеціалізованими інструментами та програмним забезпеченням для збору, обробки, аналізу та візуалізації OSINT-даних;

досвід роботи з великими обсягами різнорідної інформації та базами даних;

розуміння принципів інформаційної безпеки та конфіденційності при роботі з даними;

розуміння специфіки військових операцій та контексту російсько-української війни буде значною перевагою;

вміння будувати візуалізації зв’язків;

високий рівень відповідальності, уважність до деталей та скрупульозність;

здатність працювати самостійно, проявляти ініціативу та приймати обґрунтовані рішення;

стійкість до стресу та здатність ефективно працювати в умовах динамічного середовища та обмеженого часу;

високі комунікативні навички та вміння працювати в команді;

посидючість, наполегливість та креативність у пошуку неочевидної інформації;

високий рівень мотивації, патріотизм та бажання працювати на захист України.

Умови забезпечення

Натомість "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або служба за контрактом, а також можливість переведення чинних військовослужбовців.

Крім того, можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, крім цієї вакансії в "Азов" шукають хірургів. Для влаштування на роботу необхідно мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи.

Також бійці пропонують роботу помічникам анестезіологів. Для цього треба мати середню освіту та досвід роботи за фахом і з ургентними пацієнтами.