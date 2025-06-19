В бригаду Азов приглашают айтишников, которые разбираются в OSINT-аналитике

Киберспециалисты ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность OSINT-аналитиков разведки. Кандидаты на должность должны уметь уверенно пользоваться компьютером и специальными программами поиска среди открытых данных. За выполнение поставленных задач будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия OSINT-аналитика. Фото: Скриншот

Обязанности OSINT-аналитиков

систематический сбор, поиск и агрегация информации из различных открытых источников (OSINT) в соответствии с исследовательскими запросами и оперативными потребностями;

проведение всестороннего анализа собранных данных, их верификация и оценка достоверности для выявления релевантной и важной информации;

выявление закономерностей, тенденций, аномалий, угроз и другой критически важной информации о действиях противника, оперативной обстановки, состояния информационного пространства и т.д;

подготовка качественных, структурированных аналитических отчетов, справок, презентаций и брифингов на основе проведенного анализа;

визуализация данных (графики, карты, схемы связей) для наглядного и понятного представления результатов анализа;

предоставление своевременной и точной аналитической поддержки для процесса принятия оперативных и стратегических решений командованием и другими подразделениями;

эффективное использование специализированных инструментов, программного обеспечения и платформ для OSINT;

активное взаимодействие и эффективная коммуникация с другими членами исследовательского отдела и смежными подразделениями.

Необходимые знания и навыки (ключевые методики OSINT)

углубленные техники поиска информации: владение операторами поисковых систем, поиск в специфических доменах и глубокой сети (deep web), реверсивный поиск (изображений, видео), поиск в веб-архивах;

сетевой анализ (Link Analysis): навыки построения и анализа связей между физическими лицами, организациями, объектами, локациями и событиями на основе открытых данных;

геопространственный анализ (GEOINT на основе OSINT): методы верификации места и времени событий (геолокация) по открытым фото/видеоматериалам, анализ местности и инфраструктуры по открытым картам, спутниковым снимкам и данным отслеживания транспорта;

анализ социальных сетей (SOCMINT): методы мониторинга, сбора и анализа данных из различных социальных платформ, выявление и анализ активности пользователей, групп, каналов, идентификация фейковых аккаунтов и бот-сетей, анализ распространения информации и настроений;

анализ контента (изображения, видео, аудио): методы глубокого анализа визуальных и аудиоматериалов из открытых источников для выявления деталей, метаданных, признаков фальсификации или редактирования;

методы верификации информации и фактчекинга (OSINT-фактчекинг): навыки критической оценки источников, перекрестной проверки данных из множественных источников, использование специализированных инструментов для верификации;

построение таймлайн-анализа: умение воспроизводить и визуализировать хронологию событий на основе собранных открытых данных;

анализ информационных операций (ИПСО) и дезинформации: способность выявлять, анализировать и оценивать враждебные нарративы, пропагандистские кампании и их влияние в открытом информационном пространстве;

навыки разработки и адаптации методик: способность самостоятельно разрабатывать или модифицировать методики сбора, обработки и анализа данных для решения специфических, нестандартных исследовательских и аналитических задач.

Требования к кандидату

опыт практической работы с OSINT (Open Source Intelligence) - желательно от 2 лет, особенно в сферах, связанных с безопасностью, разведкой, журналистскими расследованиями или аналитикой конфликтов;

глубокое понимание и подтвержденный опыт применения ключевых методик OSINT, указанных в перечне обязанностей (сетевой анализ, геопространственный анализ, анализ соцсетей, верификация, анализ контента и т.д.);

уверенное владение специализированными инструментами и программным обеспечением для сбора, обработки, анализа и визуализации OSINT-данных;

опыт работы с большими объемами разнородной информации и базами данных;

понимание принципов информационной безопасности и конфиденциальности при работе с данными;

понимание специфики военных операций и контекста российско-украинской войны будет значительным преимуществом;

умение строить визуализации связей;

высокий уровень ответственности, внимательность к деталям и скрупулезность;

способность работать самостоятельно, проявлять инициативу и принимать обоснованные решения;

устойчивость к стрессу и способность эффективно работать в условиях динамичной среды и ограниченного времени;

высокие коммуникативные навыки и умение работать в команде;

усидчивость, настойчивость и креативность в поиске неочевидной информации;

высокий уровень мотивации, патриотизм и желание работать на защиту Украины.

Условия обеспечения

Зато "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или служба по контракту, а также возможность перевода действующих военнослужащих.

Кроме того, возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, кроме этой вакансии в "Азов" ищут хирургов. Для устройства на работу необходимо иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.

Также бойцы предлагают работу помощникам анестезиологов. Для этого надо иметь среднее образование и опыт работы по специальности и с ургентными пациентами.