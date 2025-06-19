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Главная Штаб В "Азов" приглашают интернет-разведчиков — есть особая вакансия

В "Азов" приглашают интернет-разведчиков — есть особая вакансия

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают айтишников, которые разбираются в OSINT-аналитике
Киберспециалисты ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Обязанности OSINT-аналитиков Необходимые знания и навыки (ключевые методики OSINT) Требования к кандидату Условия обеспечения

Бригада спецназначения "Азов" ищет людей на должность OSINT-аналитиков разведки. Кандидаты на должность должны уметь уверенно пользоваться компьютером и специальными программами поиска среди открытых данных. За выполнение поставленных задач будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия OSINT-аналитика. Фото: Скриншот

Обязанности OSINT-аналитиков

  • систематический сбор, поиск и агрегация информации из различных открытых источников (OSINT) в соответствии с исследовательскими запросами и оперативными потребностями;
  • проведение всестороннего анализа собранных данных, их верификация и оценка достоверности для выявления релевантной и важной информации;
  • выявление закономерностей, тенденций, аномалий, угроз и другой критически важной информации о действиях противника, оперативной обстановки, состояния информационного пространства и т.д;
  • подготовка качественных, структурированных аналитических отчетов, справок, презентаций и брифингов на основе проведенного анализа;
  • визуализация данных (графики, карты, схемы связей) для наглядного и понятного представления результатов анализа;
  • предоставление своевременной и точной аналитической поддержки для процесса принятия оперативных и стратегических решений командованием и другими подразделениями;
  • эффективное использование специализированных инструментов, программного обеспечения и платформ для OSINT;
  • активное взаимодействие и эффективная коммуникация с другими членами исследовательского отдела и смежными подразделениями.

Необходимые знания и навыки (ключевые методики OSINT)

  • углубленные техники поиска информации: владение операторами поисковых систем, поиск в специфических доменах и глубокой сети (deep web), реверсивный поиск (изображений, видео), поиск в веб-архивах;
  • сетевой анализ (Link Analysis): навыки построения и анализа связей между физическими лицами, организациями, объектами, локациями и событиями на основе открытых данных;
  • геопространственный анализ (GEOINT на основе OSINT): методы верификации места и времени событий (геолокация) по открытым фото/видеоматериалам, анализ местности и инфраструктуры по открытым картам, спутниковым снимкам и данным отслеживания транспорта;
  • анализ социальных сетей (SOCMINT): методы мониторинга, сбора и анализа данных из различных социальных платформ, выявление и анализ активности пользователей, групп, каналов, идентификация фейковых аккаунтов и бот-сетей, анализ распространения информации и настроений;
  • анализ контента (изображения, видео, аудио): методы глубокого анализа визуальных и аудиоматериалов из открытых источников для выявления деталей, метаданных, признаков фальсификации или редактирования;
  • методы верификации информации и фактчекинга (OSINT-фактчекинг): навыки критической оценки источников, перекрестной проверки данных из множественных источников, использование специализированных инструментов для верификации;
  • построение таймлайн-анализа: умение воспроизводить и визуализировать хронологию событий на основе собранных открытых данных;
  • анализ информационных операций (ИПСО) и дезинформации: способность выявлять, анализировать и оценивать враждебные нарративы, пропагандистские кампании и их влияние в открытом информационном пространстве;
  • навыки разработки и адаптации методик: способность самостоятельно разрабатывать или модифицировать методики сбора, обработки и анализа данных для решения специфических, нестандартных исследовательских и аналитических задач.

Требования к кандидату

  • опыт практической работы с OSINT (Open Source Intelligence) - желательно от 2 лет, особенно в сферах, связанных с безопасностью, разведкой, журналистскими расследованиями или аналитикой конфликтов;
  • глубокое понимание и подтвержденный опыт применения ключевых методик OSINT, указанных в перечне обязанностей (сетевой анализ, геопространственный анализ, анализ соцсетей, верификация, анализ контента и т.д.);
  • уверенное владение специализированными инструментами и программным обеспечением для сбора, обработки, анализа и визуализации OSINT-данных;
  • опыт работы с большими объемами разнородной информации и базами данных;
  • понимание принципов информационной безопасности и конфиденциальности при работе с данными;
  • понимание специфики военных операций и контекста российско-украинской войны будет значительным преимуществом;
  • умение строить визуализации связей;
  • высокий уровень ответственности, внимательность к деталям и скрупулезность;
  • способность работать самостоятельно, проявлять инициативу и принимать обоснованные решения;
  • устойчивость к стрессу и способность эффективно работать в условиях динамичной среды и ограниченного времени;
  • высокие коммуникативные навыки и умение работать в команде;
  • усидчивость, настойчивость и креативность в поиске неочевидной информации;
  • высокий уровень мотивации, патриотизм и желание работать на защиту Украины.

Условия обеспечения

Зато "Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или служба по контракту, а также возможность перевода действующих военнослужащих.

Кроме того, возможно выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, за что будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, кроме этой вакансии в "Азов" ищут хирургов. Для устройства на работу необходимо иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы.

Также бойцы предлагают работу помощникам анестезиологов. Для этого надо иметь среднее образование и опыт работы по специальности и с ургентными пациентами.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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