Армія+ оновили — що змінилося у версії 2.5.0

Армія+ отримала масштабне оновлення до версії 2.5.0, яке спростить подання документів і рапортів для військових. У новій версії з’явилися нові можливості для зберігання даних та автоматичного заповнення форм.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України в Telegram у понеділок, 15 вересня.

Що нового у версії Армія+ 2.5.0

У додатку з’явився Довідник Армія ID, який дозволяє зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх під час подання рапортів. Також користувачі отримали можливість оформлювати п’ять нових типів рапортів, зокрема на одноразову допомогу у випадку інвалідності або часткової втрати працездатності. Серед інших — рапорти для донорів крові, довідки про доходи й обставини травми та звільнення у зв’язку з досягненням граничного віку.

"Оновлено й рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше — їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати", — зазначили у відомстві.

Ці зміни мають на меті зробити подання документів максимально зручним і швидким для всіх військовослужбовців. Користувачам слід оновити застосунок, аби мати доступ до всіх нових можливостей.

