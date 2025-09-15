Відео
Головна Штаб В Армія+ з’явилися нові функції для військових — деталі

В Армія+ з’явилися нові функції для військових — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 22:36
Армія+ оновили — що змінилося у версії 2.5.0
Додаток на смартфоні Армія+. Фото ілюстративне : Армія+

Армія+ отримала масштабне оновлення до версії 2.5.0, яке спростить подання документів і рапортів для військових. У новій версії з’явилися нові можливості для зберігання даних та автоматичного заповнення форм.

Про це повідомила пресслужба Міноборони України в Telegram у понеділок, 15 вересня.

Читайте також:

Що нового у версії Армія+ 2.5.0

У додатку з’явився Довідник Армія ID, який дозволяє зберігати ID командира, ТВО чи СЕДО частини та швидко підставляти їх під час подання рапортів. Також користувачі отримали можливість оформлювати п’ять нових типів рапортів, зокрема на одноразову допомогу у випадку інвалідності або часткової втрати працездатності. Серед інших — рапорти для донорів крові, довідки про доходи й обставини травми та звільнення у зв’язку з досягненням граничного віку.

"Оновлено й рапорт на зміну місця служби. Тепер додавати потрібні документи ще простіше — їх можна розпізнати та відсканувати через камеру, а система попереджає про дублікати", — зазначили у відомстві.

Ці зміни мають на меті зробити подання документів максимально зручним і швидким для всіх військовослужбовців. Користувачам слід оновити застосунок, аби мати доступ до всіх нових можливостей. 

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський ухвалив рішення про відсторонення командувачів двох корпусів

Раніше ми також інформували, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із воїнами з нагоди Дня танкових військ та вручив їм державні нагороди. 

ЗСУ армія військові рапорт Армія+
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
