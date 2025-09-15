Видео
В Армия+ появились новые функции для военных — детали

В Армия+ появились новые функции для военных — детали

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 22:36
Армия+ обновили - что изменилось в версии 2.5.0
Приложение на смартфоне "Армия+". Фото иллюстративное: Армия+

"Армия+" получила масштабное обновление до версии 2.5.0, которое упростит подачу документов и рапортов для военных. В новой версии появились новые возможности для хранения данных и автоматического заполнения форм.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Читайте также:

Что нового в версии Армия+ 2.5.0

В приложении появился Справочник Армия ID, который позволяет сохранять ID командира, ТВО или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапортов. Также пользователи получили возможность оформлять пять новых типов рапортов, в частности на единовременное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности. Среди других — рапорты для доноров крови, справки о доходах и обстоятельствах травмы и увольнения в связи с достижением предельного возраста.

"Обновлен и рапорт на смену места службы. Теперь добавлять нужные документы еще проще — их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах", — отметили в ведомстве.

Эти изменения имеют целью сделать подачу документов максимально удобной и быстрой для всех военнослужащих. Пользователям следует обновить приложение, чтобы иметь доступ ко всем новым возможностям.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский принял решение об отстранении командующих двух корпусов.

Ранее мы также информировали, что президент Владимир Зеленский провел встречу с воинами по случаю Дня танковых войск и вручил им государственные награды.

Руслан Кулешов
Автор:
Руслан Кулешов
