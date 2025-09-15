Армия+ обновили - что изменилось в версии 2.5.0

Приложение на смартфоне "Армия+". Фото иллюстративное: Армия+

"Армия+" получила масштабное обновление до версии 2.5.0, которое упростит подачу документов и рапортов для военных. В новой версии появились новые возможности для хранения данных и автоматического заполнения форм.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины в Telegram в понедельник, 15 сентября.

Что нового в версии Армия+ 2.5.0

В приложении появился Справочник Армия ID, который позволяет сохранять ID командира, ТВО или СЕДО части и быстро подставлять их при подаче рапортов. Также пользователи получили возможность оформлять пять новых типов рапортов, в частности на единовременное пособие в случае инвалидности или частичной потери трудоспособности. Среди других — рапорты для доноров крови, справки о доходах и обстоятельствах травмы и увольнения в связи с достижением предельного возраста.

"Обновлен и рапорт на смену места службы. Теперь добавлять нужные документы еще проще — их можно распознать и отсканировать через камеру, а система предупреждает о дубликатах", — отметили в ведомстве.

Эти изменения имеют целью сделать подачу документов максимально удобной и быстрой для всех военнослужащих. Пользователям следует обновить приложение, чтобы иметь доступ ко всем новым возможностям.

