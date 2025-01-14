В Армия+ запустили новый опрос — почему важно присоединиться

В Армия+ запустили опрос для военных — чего касается
В мобильном приложении "Армия+" запустили новый опрос для военных. Он позволит улучшить работу Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.
Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
Опрос в приложении в "Армия+"
Умеров сообщил, что каждый военнослужащий, кто пользуется приложением "Армия+", может предложить свои идеи по совершенствованию работы Академии и поддержать одного из пяти опытных кандидатов на должность ее руководителя.
По словам министра, результаты этого опроса станут важным ориентиром для системных реформ в ключевом заведении военного образования Украины. Опрос стартует сегодня и продлится до конца пятницы, 17 января.
"Впереди — коренные изменения, которые создадут атмосферу уважения, профессионализма и достойных условий для подготовки будущих защитников Украины. Каждый военный может стать участником этих изменений и внести свой вклад в развитие нашего оборонного образования", — отметил глава Минобороны.
Напомним, 18 декабря Минобороны уволило главу Академии сухопутных войск Павла Ткачука. Такое решение приняли после аудита в учебном заведении.
Уже 13 января Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей ВСУ и обсудил с ними назначение нового руководителя Академии.
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