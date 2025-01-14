В Армия+ запустили новый опрос — почему важно присоединиться

Военный держит в руках телефон. Иллюстративное фото: Армия Inform

В мобильном приложении "Армия+" запустили новый опрос для военных. Он позволит улучшить работу Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

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Опрос в приложении в "Армия+"

Умеров сообщил, что каждый военнослужащий, кто пользуется приложением "Армия+", может предложить свои идеи по совершенствованию работы Академии и поддержать одного из пяти опытных кандидатов на должность ее руководителя.

По словам министра, результаты этого опроса станут важным ориентиром для системных реформ в ключевом заведении военного образования Украины. Опрос стартует сегодня и продлится до конца пятницы, 17 января.

"Впереди — коренные изменения, которые создадут атмосферу уважения, профессионализма и достойных условий для подготовки будущих защитников Украины. Каждый военный может стать участником этих изменений и внести свой вклад в развитие нашего оборонного образования", — отметил глава Минобороны.

Скриншот поста Рустема Умерова

Напомним, 18 декабря Минобороны уволило главу Академии сухопутных войск Павла Ткачука. Такое решение приняли после аудита в учебном заведении.

Уже 13 января Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады руководителей ВСУ и обсудил с ними назначение нового руководителя Академии.