Ветерани-інваліди зможуть простіше подавати документи про участь у бойових діях

Уряд спростив особам з інвалідністю подачу документів про участь у бойових діях
Уряд України вніс зміни до Порядку встановлення факту безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти нашої держави. Оновлений документ значно спрощує процедуру встановлення факту безпосередньої участі у бойових діях для людей з інвалідністю.
Про це повідомив Урядовий портал у п'ятницю, 23 серпня.
З'ясування факту участі в захисті України
Нові норми також підвищують ефективність адміністративних процесів у сфері ветеранської політики України.
Завдяки ухваленим змінам можна:
- подати документи через ЦНАП незалежно від адреси свого зареєстрованого місця проживання або перебування;
- надати копії деяких документів замість їх оригіналів;
- надати відповідну довідку на підставі раніше прийнятого міжвідомчою комісією рішення про встановлення факту безпосередньої участі у заходах особи, яка загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі у бойових діях;
- розгляд документів міжвідомчою комісією відбувається у порядку черговості їх реєстрації в Мінветеранів.
"Продовжуємо плідно співпрацювати з усіма дотичними державними органами, громадськістю, підрозділами з питань соціального захисту обласних та міських адміністрацій, аби налагодити дієві механізми з надання відповідних статусів нашим Захисникам і Захисницям", — зазначив в.о. міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун.
Порхун додав, що ці нововведення дадуть також змогу уникнути багатьох зловживань у питаннях ветеранів.
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