Ветераны-инвалиды смогут проще подавать документы об участии в боевых действиях

Ветеран ВСУ в пункте админсервиса "Ветеран". Фото: Минветеранов

Правительство Украины внесло изменения в порядок установления факта непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, в связи с военной агрессией Российской Федерации против нашего государства. Обновленный документ значительно упрощает процедуру установления факта непосредственного участия в боевых действиях для людей с инвалидностью.

Об этом сообщил Правительственный портал в пятницу, 23 августа.

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Новые нормы повышают эффективность административных процессов в сфере ветеранской политики Украины.

Благодаря принятым изменениям можно:

подать документы через ЦНАП независимо от адреса своего зарегистрированного места жительства или пребывания;

предоставить копии некоторых документов вместо их оригиналов;

предоставить соответствующую справку на основании ранее принятого межведомственной комиссией решения об установлении факта непосредственного участия в мероприятиях погибшего (пропавшего без вести), умершего вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при непосредственном участии в боевых действиях;

рассмотрение документов межведомственной комиссией проходит в порядке очередности их регистрации в Минветеранов.

"Продолжаем плодотворно сотрудничать со всеми соприкасающимися государственными органами, общественностью, подразделениями по вопросам социальной защиты областных и городских администраций, чтобы наладить действенные механизмы по предоставлению соответствующих статусов нашим Защитникам и Защитницам", — отметил и.о. министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Порхун добавил, что эти нововведения позволят избежать многих злоупотреблений в вопросах ветеранов.