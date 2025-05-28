Суд покарав військового, який вчинив СЗЧ і здійснив крадіжку

Судова зала. Ілюстративне фото: Freepik

У Львові судили військового, який півтора року уникав служби та ще й під час СЗЧ вчинив крадіжку. За це йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у травні 2025 року, під час повномасштабної війни, було встановлено, що влітку 2022 року чоловіка мобілізували на військову службу. Наприкінці травня 2023-го солдат самовільно залишив місце несення служби та переховувався до грудня 2024 року.

Під час перебування поза службою, військовий викрав велосипед Maxx Pro, після чого його затримала поліція. У суді обвинувачений визнав свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень.

Рішення суду

Суддя Личаківського районного суду Львова, Назарій Нор, після вивчення обставин справи визнав підсудного винним у самовільному залишенні військової частини та вчиненні крадіжки.

За сукупністю злочинів йому призначили покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі. Вирок поки що не набрав законної сили і його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Волині судили військовослужбовця, який вже був судимим за СЗЧ. Однак на новому засіданні винесли більш суворе покарання.

Також ми писали, що в Івано-Франківську судили військового, який тричі здійснив СЗЧ. За скоєне його засудили до ув'язнення.