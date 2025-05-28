Суд наказал военного, который совершил СОЧ и совершил кражу

Судебный зал. Иллюстративное фото: Freepik

Во Львове судили военного, который полтора года избегал службы и еще и во время СОЧ совершил кражу. За это ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в мае 2025 года, во время полномасштабной войны, было установлено, что летом 2022 года мужчину мобилизовали на военную службу. В конце мая 2023-го солдат самовольно оставил место несения службы и скрывался до декабря 2024 года.

Во время пребывания вне службы, военный похитил велосипед Maxx Pro, после чего его задержала полиция. В суде обвиняемый признал свою вину в совершении уголовных преступлений.

Решение суда

Судья Лычаковского районного суда Львова, Назарий Нор, после изучения обстоятельств дела признал подсудного виновным в самовольном оставлении воинской части и совершении кражи.

По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу и его можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, недавно мы писали, что на Волыни судили военнослужащего, который уже был судимым за СОЧ. Однако на новом заседании вынесли более суровое наказание.

Также мы писали, что в Ивано-Франковске судили военного, который трижды совершил СОЧ. За содеянное его приговорили к заключению.