Минобороны будет расширять возможности цифровых платформ

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Умеров, Facebook

Министерство обороны планирует масштабировать технологии для уменьшения бюрократии в ВСУ. В следующем году хотят расширить функционал трех цифровых платформ.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает Новини.LIVE в понедельник, 18 ноября.

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Умеров заявил, что следующий год - год масштабирования военный технологий. В частности, Минобороны будет работать над тремя цифровыми платформами для преодоления бюрократии в ВСУ.

"Хочу сказать, что мы, как одна общая команда, работаем над тем, чтобы ориентироваться на людей и вводить цифровые технологические решения, которые будут уменьшать бюрократию", — отметил министр обороны.

Он сообщил, что министерство будет расширять функционал приложений "Армия+" и "Резерв+". Планируется создание смартконтрактов для тех, кто желает присоединиться к ВСУ.

Также вместе с министерством по делам ветеранов будут работать над созданием платформы "Ветеран+".

Напомним, Министерство обороны Украины приняло решение об использовании в ВСУ FPV-комплекса "Вихрь". Это скоростные дроны, способные уничтожать вражескую технику и живую силу.

Ранее мы писали о том, что военнослужащим ВСУ упростили возможность перевода в другую воинскую часть. Теперь это можно сделать через приложение Армия+, подав электронный рапорт.