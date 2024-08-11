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Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових

11 серпня 2024 18:54
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор
Укрзалізниця створила спец резерв квитків для військових
Військові на вокзалі в Запоріжжі. Фото: УНІАН
Семен Дрозд - Редактор
Семен Дрозд
Редактор

Понад 500 військових щодня мають можливість їхати потягами Укрзалізниці, купуючи квитки зі спеціально створеного резерву для військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook. 

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Резерв квитків для військових

Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з прифронтових міст та у зворотному напрямку та періодично розширюється. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Укрзалізниця постійно за потреби додає в цей спецрезерв місця, є можливість бронювання квитків

Послугу для військових запровадили для наступних випадків:

  • коли командир відпустив, а квитків на поїзд немає;
  • день у день потрібно терміново повернутись до підрозділу.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Бронювати квитки для військових можна за посиланням.

Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових - фото 1
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

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