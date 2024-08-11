Укрзалізниця створила спец резерв квитків для військових

Укрзалізниця створила спецрезерв квитків для військових
Понад 500 військових щодня мають можливість їхати потягами Укрзалізниці, купуючи квитки зі спеціально створеного резерву для військовослужбовців.
Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook.
Резерв квитків для військових
Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з прифронтових міст та у зворотному напрямку та періодично розширюється. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Укрзалізниця постійно за потреби додає в цей спецрезерв місця, є можливість бронювання квитків.
Послугу для військових запровадили для наступних випадків:
- коли командир відпустив, а квитків на поїзд немає;
- день у день потрібно терміново повернутись до підрозділу.
Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.
Бронювати квитки для військових можна за посиланням.
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