Укрзалізниця створила спец резерв квитків для військових

Військові на вокзалі в Запоріжжі. Фото: УНІАН

Понад 500 військових щодня мають можливість їхати потягами Укрзалізниці, купуючи квитки зі спеціально створеного резерву для військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у Facebook.

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Резерв квитків для військових

Резерв діє на певний перелік поїздів, що слідують з прифронтових міст та у зворотному напрямку та періодично розширюється. Як зазначили в Генштабі ЗСУ, Укрзалізниця постійно за потреби додає в цей спецрезерв місця, є можливість бронювання квитків.

Послугу для військових запровадили для наступних випадків:

коли командир відпустив, а квитків на поїзд немає;

день у день потрібно терміново повернутись до підрозділу.

Також резерв доступний для родичів військовослужбовців, які їдуть до шпиталів відвідати своїх близьких.

Бронювати квитки для військових можна за посиланням.