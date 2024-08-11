Укрзализныця создала спец резерв билетов для военных

Укрзализныця создала спецрезерв билетов для военных
Более 500 военных ежедневно имеют возможность ехать поездами Укрзализныци, покупая билеты из специально созданного резерва для военнослужащих.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Резерв билетов для военных
Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из прифронтовых городов и обратно и периодически расширяется. Как отметили в Генштабе ВСУ, Укрзализныця постоянно при необходимости добавляет в этот спецрезерв места, есть возможность бронирования билетов.
Услуга для военных была введена для следующих случаев:
- когда командир отпустил, а билетов на поезд нет;
- день в день нужно срочно вернуться в подразделение.
Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.
Бронировать билеты для военных можно по ссылке.
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