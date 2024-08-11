Укрзализныця создала спец резерв билетов для военных

Военные на вокзале в Запорожье. Фото: УНИАН

Более 500 военных ежедневно имеют возможность ехать поездами Укрзализныци, покупая билеты из специально созданного резерва для военнослужащих.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Читайте также:

Резерв билетов для военных

Резерв действует на определенный перечень поездов, следующих из прифронтовых городов и обратно и периодически расширяется. Как отметили в Генштабе ВСУ, Укрзализныця постоянно при необходимости добавляет в этот спецрезерв места, есть возможность бронирования билетов.

Услуга для военных была введена для следующих случаев:

когда командир отпустил, а билетов на поезд нет;

день в день нужно срочно вернуться в подразделение.

Также резерв доступен для родственников военнослужащих, которые едут в госпитали посетить своих близких.

Бронировать билеты для военных можно по ссылке.