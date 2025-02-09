Квитки на романтичний експрес для військових "Потяг до тебе" почала продавати Укрзалізниця — яка ціна

Пасажири "Потягу до тебе". Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця втретє запускає спеціальний поїзд "Потяг до тебе", створений виключно для військовослужбовців та їхніх близьких. Цьогоріч він стане частиною програми "Плюси" й курсуватиме у Києві та Львові з 14 по 16 лютого.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.

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Як курсуватиме "Потяг до тебе"

У Міноборони зазначили, що поїзд матиме двогодинний кільцевий маршрут, що дозволить військовим провести час із рідними у комфортній атмосфері. У купе не буде сторонніх, а пасажири зможуть насолодитися музикою, чаюванням і спеціальною грою на двох.

Графік руху "Потяга до тебе" у Києві:

14 лютого — 19:20

15-16 лютого — 15:15 та 19:20

У Львові:

14 лютого — 18:56

15-16 лютого — 16:11 та 18:56

Вартість квитків залежить від міста та дати: у Києві ціни стартують від 504 грн, у Львові — від 334 грн. Придбати їх можна через застосунок "Армія+".

Нагадаємо, у застосунку для військових "Армія+" запрацювала програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. Вона передбачає спеціальні пропозиції та знижки на різні послуги, які будуть доступні безпосередньо в застосунку.

Раніше ми розповідали, які знижки на залізничні квитки можуть отримати УБД у 2025 році.