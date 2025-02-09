Квитки на романтичний експрес для військових "Потяг до тебе" почала продавати Укрзалізниця — яка ціна

Укрзалізниця продає квитки на романтичні експреси для військових
Укрзалізниця втретє запускає спеціальний поїзд "Потяг до тебе", створений виключно для військовослужбовців та їхніх близьких. Цьогоріч він стане частиною програми "Плюси" й курсуватиме у Києві та Львові з 14 по 16 лютого.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони України.
Як курсуватиме "Потяг до тебе"
У Міноборони зазначили, що поїзд матиме двогодинний кільцевий маршрут, що дозволить військовим провести час із рідними у комфортній атмосфері. У купе не буде сторонніх, а пасажири зможуть насолодитися музикою, чаюванням і спеціальною грою на двох.
Графік руху "Потяга до тебе" у Києві:
- 14 лютого — 19:20
- 15-16 лютого — 15:15 та 19:20
У Львові:
- 14 лютого — 18:56
- 15-16 лютого — 16:11 та 18:56
Вартість квитків залежить від міста та дати: у Києві ціни стартують від 504 грн, у Львові — від 334 грн. Придбати їх можна через застосунок "Армія+".
Нагадаємо, у застосунку для військових "Армія+" запрацювала програма лояльності для військовослужбовців ЗСУ. Вона передбачає спеціальні пропозиції та знижки на різні послуги, які будуть доступні безпосередньо в застосунку.
Раніше ми розповідали, які знижки на залізничні квитки можуть отримати УБД у 2025 році.
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