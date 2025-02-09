Билеты на романтический экспресс для военных "Поїзд до тебе" начала продавать Укрзализныця — какая цена

Укрзализныця продает билеты на романтические поезда для военных
Укрзализныця в третий раз запускает специальный поезд "Поїзд до тебе", созданный исключительно для военнослужащих и их близких. В этом году он станет частью программы "Плюсы" и будет курсировать в Киеве и Львове с 14 по 16 февраля.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.
Как будет курсировать "Поезд к тебе"
В Минобороны отметили, что поезд будет иметь двухчасовой кольцевой маршрут, что позволит военным провести время с родными в комфортной атмосфере. В купе не будет посторонних, а пассажиры смогут насладиться музыкой, чаепитием и специальной игрой на двоих.
График движения "Поїзда до тебе" в Киеве:
- 14 февраля — 19:20
- 15-16 февраля — 15:15 и 19:20
Во Львове:
- 14 февраля — 18:56
- 15-16 февраля — 16:11 и 18:56
Стоимость билетов зависит от города и даты: в Киеве цены стартуют от 504 грн, во Львове — от 334 грн. Приобрести их можно через приложение "Армия+".
Напомним, в приложении для военных "Армия+" заработала программа лояльности для военнослужащих ВСУ. Она предусматривает специальные предложения и скидки на различные услуги, которые будут доступны непосредственно в приложении.
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