Не явился за повесткой по несогласию с заключением ВЛК — суд избрал наказание

Судья на заседании суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Военно-врачебная комиссия признала украинца пригодным к службе, хотя медики ранее диагностировали у него органическое поражение центральной нервной системы и социально-педагогическую запущенность. Он не явился в назначенное место после получения повестки и решил оспорить решение ВЛК. Харьковчанина признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Информация об этом была обнародована в приговоре Киевского районного суда Харькова в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Детали дела

Военно-врачебная комиссия 29 сентября 2023 года признала украинца пригодным к военной службе. По данным суда, права на отсрочку у него не было, поэтому ему попытались вручить "боевую повестку". Однако от мобилизации мужчина отказался и 1 октября не явился в указанное место. В ТЦК это квалифицировали как уклонение от призыва.

По данным суда, в детстве харьковчанин имел задержку психомоторного развития. В 2011 году ему диагностировали последствия раннего органического поражения ЦНС с интеллектуально-мнестическим снижением. В 2023 году медики зафиксировали, что у мужчины социально-педагогическая запущенность.

В справке ВЛК также было указано, что мужчина имеет миопию слабой степени. Однако этот диагноз не делает его непригодным для службы. В приговоре отмечено, что наличие на иждивении родителей-пенсионеров доказано не было.

На суде украинец признал частичную вину за то, что проигнорировал повестку. Он аргументировал свое решение несогласием с заключением врачей и обязанностью по уходу за больными родителями, но эти заявления не были учтены судом.

Решение суда

Суд приговорил украинца к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Приговор вынесли, несмотря на предварительные диагнозы о раннем органическом поражении ЦНС и социально-педагогической запущенности, а также отсутствии доказательств содержания родителей-пенсионеров.

Напомним, Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, который содержит родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.

Ранее мы писали, что пользователи соцсетей распространяют информацию о трагическом случае в одном из районных ТЦК и СП Одессы. Так, вроде бы там парень хотел покончить с жизнью, однако его забрали в больницу.