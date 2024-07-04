Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Украинца с задержкой развития судили за уклонение от мобилизации — какой срок получил arrow

Украинца с задержкой развития судили за уклонение от мобилизации — какой срок получил

4 июля 2024 19:14
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор
Не явился за повесткой по несогласию с заключением ВЛК — суд избрал наказание
Судья на заседании суда. Иллюстративное фото: УНИАН
1dd39297-edc5-4f6c-011b-97c2f9660700 - Игорь Семенюк
Игорь Семенюк
Редактор

Военно-врачебная комиссия признала украинца пригодным к службе, хотя медики ранее диагностировали у него органическое поражение центральной нервной системы и социально-педагогическую запущенность. Он не явился в назначенное место после получения повестки и решил оспорить решение ВЛК. Харьковчанина признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Информация об этом была обнародована в приговоре Киевского районного суда Харькова в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Детали дела

Военно-врачебная комиссия 29 сентября 2023 года признала украинца пригодным к военной службе. По данным суда, права на отсрочку у него не было, поэтому ему попытались вручить "боевую повестку". Однако от мобилизации мужчина отказался и 1 октября не явился в указанное место. В ТЦК это квалифицировали как уклонение от призыва.

По данным суда, в детстве харьковчанин имел задержку психомоторного развития. В 2011 году ему диагностировали последствия раннего органического поражения ЦНС с интеллектуально-мнестическим снижением. В 2023 году медики зафиксировали, что у мужчины социально-педагогическая запущенность.

В справке ВЛК также было указано, что мужчина имеет миопию слабой степени. Однако этот диагноз не делает его непригодным для службы. В приговоре отмечено, что наличие на иждивении родителей-пенсионеров доказано не было.

На суде украинец признал частичную вину за то, что проигнорировал повестку. Он аргументировал свое решение несогласием с заключением врачей и обязанностью по уходу за больными родителями, но эти заявления не были учтены судом.

Решение суда

Суд приговорил украинца к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Приговор вынесли, несмотря на предварительные диагнозы о раннем органическом поражении ЦНС и социально-педагогической запущенности, а также отсутствии доказательств содержания родителей-пенсионеров.

Напомним, Черкасский ТЦК отказал в предоставлении отсрочки от призыва мужчине, который содержит родителей с инвалидностью. Военнообязанный обратился в суд.

Ранее мы писали, что пользователи соцсетей распространяют информацию о трагическом случае в одном из районных ТЦК и СП Одессы. Так, вроде бы там парень хотел покончить с жизнью, однако его забрали в больницу.

суд Харьков украинцы правосудие мобилизация арест ВВК ТЦК и СП военнообязанные уклонисты боевая повестка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно