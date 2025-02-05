В Україні вперше обмежили водійські права через порушення військового обліку

Водій. Фото ілюстративне: Pexels

В Україні вперше обмежили чоловіка керувати автомобілем через порушення правил військового обліку. Йдеться про жителя Рівненської області.

Про це повідомляє Опендатабот у середу, 5 лютого.

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Відповідно до ст. 22 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловік був зобов’язаний уточнити свої облікові дані. Однак він проігнорував цю вимогу.

"Позов задовольнити. Застосувати до ОСОБА_1 тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами під час мобілізації, на строк до виконання або відкликання вимоги про виконання обовʼязків… військовозобов’язаним… Рішення суду підлягає негайному виконанню", — йдеться в рішенні Кузнецовського міського суду Рівненської області від 22 січня.

Відомо, що за допомогою пошукової системи судового реєстру "Бабуся" було виявлено щонайменше 41 справу, яка стосується обмеження права на водіння через порушення військового обліку.

Аналітики зазначають, що наразі більшість судів повертають справи через несплату ТЦК судового збору.

"ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах", — наголосила адвокатка Валентини Слободянюк.

Нагадаємо, в Україні військовозобовʼязані повинні бути на обліку. Окрім поліції, доступ до інформації про ухилянтів мають також сервісні центри МВС.

Також у Києві чоловік другий раз купив посвідчення водія через Viber, що призвело до судового розгляду, за результатами якого йому було призначено покарання.