В Украине впервые ограничили водительские права из-за нарушения воинского учета

Водитель. Фото иллюстративное: Pexels

В Украине впервые ограничили мужчину управлять автомобилем из-за нарушения правил воинского учета. Речь идет о жителе Ровенской области.

Об этом сообщает Опендатабот в среду, 5 февраля.

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Последствия нарушения правил воинского учета

В соответствии со ст. 22 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мужчина был обязан уточнить свои учетные данные. Однако он проигнорировал это требование.

"Иск удовлетворить. Применить к ЛИЦО_1 временное ограничение в праве управления транспортными средствами во время мобилизации, на срок до выполнения или отзыва требования о выполнении обязанностей... военнообязанным... Решение суда подлежит немедленному исполнению", — говорится в решении Кузнецовского городского суда Ровенской области от 22 января.

Известно, что с помощью поисковой системы судебного реестра "Бабушка" было обнаружено не менее 41 дело, которое касается ограничения права на вождение из-за нарушения воинского учета.

Аналитики отмечают, что сейчас большинство судов возвращают дела из-за неуплаты ТЦК судебного сбора.

"ТЦК как государственные органы могли просто не заложить в смету финансы на уплату судебного сбора по таким искам — ведь нововведения в законодательство о мобилизации состоялись в середине 2024 года. Стоит понимать, что эта ситуация временная — поэтому уже в 2025 году такая статья расходов должна появиться в бюджетах ТЦК, соответственно, и увеличатся шансы на успех в судах", — отметила адвокат Валентины Слободянюк.

Напомним, в Украине военнообязанные должны быть на учете. Кроме полиции, доступ к информации об уклонистах имеют также сервисные центры МВД.

Также в Киеве мужчина второй раз купил водительское удостоверение через Viber, что привело к судебному разбирательству, по результатам которого ему было назначено наказание.