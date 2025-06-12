В Україні створять добровольчі групи ППО для боротьби з БпЛА

Військовослужбовець збиває повітряну ціль. Фото: Командування ПС ЗСУ

Кабінет Міністрів України 11 червня затвердив постанову про запуск експериментального проєкту зі створення груп протиповітряного захисту (ГПЗ) у складі добровольчих формувань територіальних громад. Основна мета ініціативи — зміцнення місцевої системи ППО для боротьби з ударними безпілотниками та іншими повітряними загрозами.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Як повідомили у Міністерстві оборони, проєкт розроблено у взаємодії з Мінцифри на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Групи формуватимуться за територіальним принципом, підпорядковуватимуться командирам Сил тероборони ЗСУ, а з питань виконання ППО-завдань — командуванню Повітряних сил.

Хто може приєднатися до добровольчого складу

До складу таких груп залучатимуть підготовлених добровольців, які не підлягають мобілізації. Їм буде дозволено використовувати широкий спектр засобів — від стрілецької зброї й засобів РЕБ до пілотованих і безпілотних літальних апаратів, а також систем штучного інтелекту.

Вперше врегульовано можливість залучення приватних літальних засобів до протиповітряної оборони: процедури тимчасової реєстрації таких повітряних суден спрощено, а строки скорочено до 10 днів замість раніше встановлених двох-шести місяців.

"До сьогодні були відсутні правові підстави для залучення приватних літаків до виконання завдань протиповітряної оборони, попри те, що свідомі громадяни давно пропонують свою техніку та свою участь у відбитті повітряних нападів противника. Цей крок дозволить посилити можливості протиповітряної оборони в умовах зростаючого застосування ворогом ударних БПЛА", — зазначив міністр оборони Рустем Умєров.

Хто фінансуватиме цю ініціативу

Фінансування проєкту здійснюватиметься з державного та місцевих бюджетів, а також завдяки внескам через платформу UNITED24 та інших законних джерел.

Які гарантії надаватиме держава добровольцям

Учасникам груп ППО гарантують соціальний захист на рівні військовослужбовців: пільги, грошове забезпечення, страхові виплати.

У Міноборони очікують, що ця ініціатива значно посилить територіальну оборону від повітряних атак, підвищить бойову готовність громад і забезпечить оперативне реагування на нові загрози.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський заявляв, що до лав ЗСУ добровільно долучилося до 800 тисяч осіб.

Додамо, що Росія щоденно атакує Україну із використанням дронів та ракет. Кілька днів тому окупанти запустили на територію України рекордну кількість безпілотників.