В Украине создадут добровольческие группы ПВО для борьбы с БпЛА

Военнослужащий сбивает воздушную цель. Фото: Командование ВС ВСУ

Кабинет Министров Украины 11 июня утвердил постановление о запуске экспериментального проекта по созданию групп противовоздушной защиты (ГПЗ) в составе добровольческих формирований территориальных общин. Основная цель инициативы — укрепление местной системы ПВО для борьбы с ударными беспилотниками и другими воздушными угрозами.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Как сообщили в Министерстве обороны, проект разработан во взаимодействии с Минцифры во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего. Группы будут формироваться по территориальному принципу, подчиняться командирам Сил теробороны ВСУ, а по вопросам выполнения ПВО-задач — командованию Воздушных сил.

Кто может присоединиться к добровольческому составу

В состав таких групп будут привлекать подготовленных добровольцев, которые не подлежат мобилизации. Им будет разрешено использовать широкий спектр средств — от стрелкового оружия и средств РЭБ до пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также систем искусственного интеллекта.

Впервые урегулирована возможность привлечения частных летательных средств к противовоздушной обороне: процедуры временной регистрации таких воздушных судов упрощены, а сроки сокращены до 10 дней вместо ранее установленных двух-шести месяцев.

"До сегодняшнего дня отсутствовали правовые основания для привлечения частных самолетов к выполнению задач противовоздушной обороны, несмотря на то, что сознательные граждане давно предлагают свою технику и свое участие в отражении воздушных нападений противника. Этот шаг позволит усилить возможности противовоздушной обороны в условиях растущего применения врагом ударных БПЛА", — отметил министр обороны Рустем Умеров.

Кто будет финансировать данную инициативу

Финансирование проекта будет осуществляться из государственного и местных бюджетов, а также благодаря взносам через платформу UNITED24 и других законных источников.

Какие гарантии будет предоставлять государство добровольцам

Участникам групп ПВО гарантируют социальную защиту на уровне военнослужащих: льготы, денежное обеспечение, страховые выплаты.

В Минобороны ожидают, что эта инициатива значительно усилит территориальную оборону от воздушных атак, повысит боевую готовность общин и обеспечит оперативное реагирование на новые угрозы.

Напомним, в апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что в ряды ВСУ добровольно вступило до 800 тысяч человек.

Добавим, что Россия ежедневно атакует Украину с использованием дронов и ракет. Несколько дней назад оккупанты запустили на территорию Украины рекордное количество беспилотников.