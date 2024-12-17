Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Українці шукають нові способи уникнення мобілізації, — Spiegel arrow

Українці шукають нові способи уникнення мобілізації, — Spiegel

17 грудня 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Як німецьке видання коментує ситуацію з мобілізацією в Україні
Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

На третій рік повномасштабної війни в багатьох українців вже немає бажання добровільно йти воювати. Через це на фронті не вистачає не лише озброєння, а й вмотивованих бійців, що призводить до провалу мобілізації.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel від 15 грудня.

Читайте також:

Що каже німецьке видання щодо ситуації з мобілізацією в Україні

За даними Spiegel, один з американських посадовців називає поточну ситуацію в Україні "екзаменаційною кризової мобілізації": кількості солдат на фронті недостатньо для компенсації втрат на полі бою.

Уникнення військової служби стало для українців однією з буденних тем. Аби не служити одні в 40 років вступають до вишу, інші купують довідку про інвалідність, треті влаштовуються на роботу, на якій можна отримати бронювання. Є й випадки втечі за кордон, непроживання за місцем прописки та невиходу з дому.

За даними опитування від Центру Разумкова, ухилення від військового призову засудили лише 29% респондентів. Інші ж заявили, що їм несоромно ухилятися від військової служби.

Spiegel зазначає, що необхідність  служити або ж надання відстрочки є питанням привілеїв.

"Люди із грошима, кращою освітою та зв'язками можуть простіше отримати "системно важливу" посаду, звільнювальне свідоцтво або виїхати за кордон. Ті, хто має менше ресурсів, частіше опиняються на вулиці, звідки їх відправляють спочатку у військову бюрократію, а потім — в армію", — йдеться в матеріалі.

Чоловіки, які проходять навчання перед службою, повідомляли про порушення під час затримання. Їх зупиняли в супермаркетах або на вулиці й одразу відправляли до ТЦК та СП. Серед новобранців є громадяни старші за 50 років і ті, хто має значні проблеми зі здоров'ям. Деякі мобілізовані стверджують, що у військкоматі їх майже на оглядали, а просто поставили штамп "придатний до служби".

"Примусова мобілізація має свої наслідки: повідомляється про випадки, коли чоловіки залишали навчальні центри за кілька днів. Новобранці тікають через ліс вечорами, передають свої координати телефоном і сідають в автомобілі на узбіччі", — зазначає Spiegel.

Нагадаємо, дію воєнного стану та мобілізації в Україні вкотре продовжили. Вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Також ми повідомляли, що в Харкові чоловік тричі отримував бойову повістку, однак відмовлявся служити, тому що вважав себе непридатним до служби. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.

Німеччина військовий призов мобілізація війна в Україні військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:46 Новорічні потяги — розклад додаткових рейсів Укрзалізниці

03:26 У полку потрібні аналітики — кого запрошують до "Азова"

02:57 На кожного новобранця витрачають 180 тисяч — на що йдуть гроші

02:35 У Держдепі пояснили, що буде, якщо війська КНДР введуть в Україну

02:30 Кого найчастіше відправляють у штурмовики — у ТЦК відповіли

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:08 Просять не маніпулювати — у МЗС України відповіли Орбану

01:32 Чоловік фотографував військові об'єкти — що вирішив суд

01:30 Українці шукають нові способи уникнення мобілізації, — Spiegel

01:27 На заміну Шольцу може прийти Мерц — чи дасть він ракети Taurus

00:46 У МОЗ є перелік лікарень на заміну МСЕК — де знайти список

03:46 Новорічні потяги — розклад додаткових рейсів Укрзалізниці

03:26 У полку потрібні аналітики — кого запрошують до "Азова"

02:57 На кожного новобранця витрачають 180 тисяч — на що йдуть гроші

02:35 У Держдепі пояснили, що буде, якщо війська КНДР введуть в Україну

02:30 Кого найчастіше відправляють у штурмовики — у ТЦК відповіли

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

02:08 Просять не маніпулювати — у МЗС України відповіли Орбану

01:32 Чоловік фотографував військові об'єкти — що вирішив суд

01:30 Українці шукають нові способи уникнення мобілізації, — Spiegel

01:27 На заміну Шольцу може прийти Мерц — чи дасть він ракети Taurus

00:46 У МОЗ є перелік лікарень на заміну МСЕК — де знайти список

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

00:08 Бойові дельфіни на службі РФ — черговий фейк Росії чи правда

16 грудня 2024
Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК