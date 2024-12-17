Як німецьке видання коментує ситуацію з мобілізацією в Україні

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На третій рік повномасштабної війни в багатьох українців вже немає бажання добровільно йти воювати. Через це на фронті не вистачає не лише озброєння, а й вмотивованих бійців, що призводить до провалу мобілізації.

Про це йдеться в матеріалі Spiegel від 15 грудня.

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За даними Spiegel, один з американських посадовців називає поточну ситуацію в Україні "екзаменаційною кризової мобілізації": кількості солдат на фронті недостатньо для компенсації втрат на полі бою.

Уникнення військової служби стало для українців однією з буденних тем. Аби не служити одні в 40 років вступають до вишу, інші купують довідку про інвалідність, треті влаштовуються на роботу, на якій можна отримати бронювання. Є й випадки втечі за кордон, непроживання за місцем прописки та невиходу з дому.

За даними опитування від Центру Разумкова, ухилення від військового призову засудили лише 29% респондентів. Інші ж заявили, що їм несоромно ухилятися від військової служби.

Spiegel зазначає, що необхідність служити або ж надання відстрочки є питанням привілеїв.

"Люди із грошима, кращою освітою та зв'язками можуть простіше отримати "системно важливу" посаду, звільнювальне свідоцтво або виїхати за кордон. Ті, хто має менше ресурсів, частіше опиняються на вулиці, звідки їх відправляють спочатку у військову бюрократію, а потім — в армію", — йдеться в матеріалі.

Чоловіки, які проходять навчання перед службою, повідомляли про порушення під час затримання. Їх зупиняли в супермаркетах або на вулиці й одразу відправляли до ТЦК та СП. Серед новобранців є громадяни старші за 50 років і ті, хто має значні проблеми зі здоров'ям. Деякі мобілізовані стверджують, що у військкоматі їх майже на оглядали, а просто поставили штамп "придатний до служби".

"Примусова мобілізація має свої наслідки: повідомляється про випадки, коли чоловіки залишали навчальні центри за кілька днів. Новобранці тікають через ліс вечорами, передають свої координати телефоном і сідають в автомобілі на узбіччі", — зазначає Spiegel.

Нагадаємо, дію воєнного стану та мобілізації в Україні вкотре продовжили. Вони триватимуть до 7 лютого 2025 року.

Також ми повідомляли, що в Харкові чоловік тричі отримував бойову повістку, однак відмовлявся служити, тому що вважав себе непридатним до служби. За це його засудили до трьох років позбавлення волі.